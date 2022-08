La foire du comté d’Ogle offre beaucoup de plaisir en famille du 3 au 7 août – Shaw Local

OREGON – Il est temps juste dans le comté d’Ogle.

La 168e foire du comté d’Ogle commence le mercredi 3 août et se termine le dimanche 7 août au parc des expositions, 440 N. Limekiln Rd., à un mile à l’ouest de l’Oregon, juste au nord de l’Ill. 64.

Les amateurs de foire auront droit à deux nouveaux spectacles au sol gratuits cette année, les Pirates des Caraïbes colombiennes, avec des acrobaties aériennes, et Wolves of the World, mettant en vedette des loups sauvés du monde entier.

Les spectacles au sol auront lieu tous les jours de la foire. D’autres spectacles gratuits incluent le Brian Holt Magic Show, l’artiste à la tronçonneuse Dave Ferrell et la robotique ambulante Ta-Da.

La foire commence le mercredi 3 août avec le concours Fair Queen 2022 à 17h30.

Les spectacles traditionnels sur grand stand incluent des tirages de camions et de tracteurs mercredi et jeudi, le Big Hat Rodeo vendredi et le derby de démolition samedi.

Les Tri County Pullers apporteront leurs mini-tracteurs à la foire pour la première fois le dimanche 7 août à 13 h.

Les exposants montreront leurs talents et leur travail acharné tout au long de la foire lors de l’Open Show et du Junior Open Show dans le bâtiment d’exposition.

Le salon 4-H sera également en cours et présentera un large éventail de sujets allant de l’élevage traditionnel, des aliments, des légumes et des fruits, des vêtements et de l’artisanat, de la photographie, de la floriculture à l’apiculture, de l’électricité, du travail du bois et de l’informatique.

Les frais d’admission de 8 $ à la foire comprennent non seulement des spectacles et des expositions au sol, mais également des manèges de carnaval illimités.

Les enfants de 3 ans et moins entrent gratuitement dans la foire, mais chacun aura besoin d’un bracelet de 4 $ pour participer au carnaval. Des bracelets sont disponibles à la porte.

Outre les plats traditionnels de la foire, un dîner de côtelettes de porc sera servi par les producteurs de porc du comté d’Ogle le samedi 6 août de 17 h à 19 h.

La musique fera également partie de la foire avec des spectacles d’artistes locaux.

Burn N’ Bush se produira jeudi, First Friday vendredi et Chip Messiner samedi. Tous les spectacles sont à 19 h au Lions Shelter.

Pour plus d’informations sur les événements du salon, visitez www.oglecountyfair.com.

Horaire du Carnaval

Mercredi – 18h-22h

Jeudi – 17h-22h

Vendredi – 15h-22h

Samedi – 12h-22h

Dimanche – 11h-16h

Mardi, deux travailleurs du carnaval ont installé le manège Zipper au parc des expositions du comté d’Ogle. La foire a ouvert le 3 août et comprend des projets 4-H et des animaux 4-H, un derby de démolition, un rodéo et des tractions de camions et de tracteurs. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Elizabeth Kennedy du Hub Hickory 4-H Club a transformé cette courgette en baleine dans le cadre de l’un de ses projets pour la foire 4-H du comté d’Ogle de cette année. Les projets 4-H sont exposés dans le bâtiment d’exposition de la foire jusqu’au dimanche 7 août. La foire comprend également des animaux 4-H, un derby de démolition, un rodéo, des tractions de camions et de tracteurs et des manèges de carnaval. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Mardi, deux travailleurs du carnaval ont organisé un manège au parc des expositions du comté d’Ogle. La foire a ouvert le 3 août et comprend des projets 4-H et des animaux 4-H, un derby de démolition, un rodéo et des tractions de camions et de tracteurs. (Earleen Hinton/Shaw Media)