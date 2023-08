La foire du comté de Whiteside démarre le mardi 15 août – Shaw Local

MORRISON – La 152e foire annuelle du comté de Whiteside commence le mardi 15 août au parc des expositions de Morrison.

Les points forts de la foire comprennent le jugement du bétail du mardi au vendredi, le spectacle sur scène Granpa Cratchet tout au long de la semaine, le zoo pour enfants Kitsie Entertainment et des promenades à poney tous les jours, et le bingo de 18 h à 21 h chaque jour.

Inscrivez-vous au Blue Building pour le cadeau de vélo de chaque jour. Le tirage au sort du vélo aura lieu à 18 h du mardi au vendredi et à 14 h et 18 h le samedi.

Des démonstrations de sculpture sur bois ont lieu tous les jours de la foire, avec une vente aux enchères le samedi à 16h. Les marches de gâteaux et de tartes commencent à 16 h les mercredi, jeudi et vendredi. Le bingo au caca de poulet est joué à 15 h et 17 h du mardi au vendredi.

Jours de bracelet Carnaval : De 13 h à 17 h les mardis, mercredis, jeudis, vendredis ou samedis au coût de 30 $ par jour. Les méga groupes Carnival Ride, à utiliser chaque fois que le carnaval est ouvert, peuvent être achetés jusqu’au lundi pour 60 $; le prix est de 70 $ à partir du mardi 15 août.

Vendredi, l’affichage du système d’alarme de la boîte d’aide mutuelle présente une démonstration de silo à grains et la maison de sécurité. L’exposition MABAS samedi présente la désincarcération des véhicules et les combats d’eau.