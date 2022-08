La foire du comté de Kendall ouvre ses portes jeudi à Yorkville – Shaw Local

La foire du comté de Kendall propose de la musique, des divertissements, des salons du bétail et de l’automobile, des concours de consommation de maïs et bien plus encore à Yorkville du jeudi 4 au dimanche 7 août.

La foire est organisée par le conseil d’administration de la foire en partenariat avec 4-H et se tient au parc des expositions du comté de Kendall situé au 10826 Rt. 71 à Yorkville.

Les événements 4-H débutent jeudi avec un spectacle de chèvres à 8 h suivi d’un spectacle de moutons et d’un spectacle de volailles. Le vendredi et le samedi sont également remplis de différents spectacles de bétail, y compris des lapins, des chats, du bœuf et des porcs, se terminant par un défilé de champions à 14 h le samedi suivi d’une vente aux enchères de bétail à 18 h.

L’événement spécial du jeudi est un spectacle de vitesse western, où les concurrents participeront à des courses d’obstacles à cheval. Vendredi et samedi comprendront des événements de traction de camions et de tracteurs et de la musique en direct tout au long de la journée et le dimanche mettra en vedette le salon de l’auto Wheels of the Fair et le salon d’artisanat Savvy A-Fair.

PHOTO DE FICHIER: Ken Mersman de Paw Paw s’approche de la ligne de traction complète dans son International 666 Farmall à la foire du comté de Kendall. (Eric Miller)

Le dimanche, il y aura aussi un concours de mangeurs de maïs à 11 h et un spectacle de jeunes talents à midi. Visitez le site Web du salon pour vous inscrire au spectacle de talents. Les participants au concours de consommation de maïs ne sont pas tenus de s’inscrire à l’avance.

Un café en plein air sera ouvert toute la semaine avec des vendeurs de nourriture et de boissons servant des plats locaux tout le week-end.

Selon le site Web de Kendall County Fair, l’un des objectifs de la foire est de promouvoir les objectifs éducatifs du programme 4-H en agriculture et en économie domestique.

Pour un calendrier complet des événements de la foire et plus d’informations, ou pour vous inscrire à des événements, visitez la foire du comté de Kendall site Internet.