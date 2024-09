La foire du comté de Guernesey est là avec un programme chargé, de nombreuses améliorations et du pur plaisir

OLD WASHINGTON − Le 177e Foire du comté de Guernesey ouvre lundi et, bien que le programme soit chargé d’activités, de nombreuses améliorations de la foire seront également évidentes.

« Nous avons une nouvelle grange que nous pourrons utiliser cette année », a déclaré Josh Stiers, président du conseil d’administration de la foire de Guernesey, en faisant référence à l’une des plus grandes améliorations de la foire. « C’est un grand bâtiment. Il se démarque vraiment lorsque vous entrez sur le terrain », a-t-il ajouté.

Selon Stiers, l’ancien bâtiment abritait autrefois des lapins et des poneys, mais la nouvelle grange, mesurant 120 pieds sur 60, deviendra désormais un bâtiment multi-espèces. Cette année, elle servira de grange à lapins.

Le Home of Champions est un autre bâtiment qui a récemment fait peau neuve. « Nous avons pratiquement refait tout l’intérieur du Home of Champions », explique Stiers. Ce projet comprenait un nouveau revêtement de sol en béton, des gradins reconstruits et un site plus facile à nettoyer. Stiers a noté qu’ils ont fait « beaucoup de rénovations que nous espérons que les gens remarqueront ».

Il a ajouté que le comité de direction de la foire avait également « reconstruit le manège intérieur pour chevaux », avec un changement notable : des stalles supplémentaires pour les chevaux. Une dernière amélioration mentionnée par Stiers concernait la salle agricole, qui dispose désormais de nouveaux éclairages LED pour aider à « éclairer ce bâtiment ».

Stiers a déclaré qu’environ 300 000 $ provenant de subventions et de dons de la communauté ont été consacrés aux récentes améliorations et seront également dépensés pour un projet qui va bientôt démarrer autour de la piste extérieure. Il a expliqué qu’à la « mi-octobre, pendant l’hiver », les mises à jour de la piste comprendront le système d’éclairage, le câblage et les poteaux.

« Nous sommes tous enthousiastes », a déclaré Stiers. « Il est difficile de croire que le moment est déjà venu. Tout se passe bien. »

Combien coûte l’entrée quotidienne à la foire du comté de Guernesey ?

L’entrée journalière coûte 15 $, tandis que les abonnements saisonniers 2024 coûtent 45 $. Les billets journaliers comprennent le stationnement, les manèges et l’entrée en tribune, tandis que les abonnements comprennent les privilèges en tribune et le stationnement, mais pas les manèges. Pour 5 $ de plus, un abonnement saisonnier peut être transformé en abonnement d’adhésion qui accorde le droit de vote.

L’entrée est gratuite pour les enfants de 4 ans et moins. Lundi, l’entrée coûte 10 $ ou un don de cinq denrées non périssables à la collecte de denrées alimentaires Stock the Trailer, car les manèges ne seront pas encore ouverts.

Que se passe-t-il lundi à la foire du comté de Guernesey ?

La journée d’ouverture débutera par des pesées de bœuf et des expositions de chèvres à 8 et 9 heures, respectivement, et des expositions de bœuf à 14 heures. Cependant, le défilé de la foire junior et la présentation de la royauté seront à l’honneur à 19 heures dans les tribunes.

Les membres de la cour de la reine sont Emma Blair, du Shady Valley Shamrocks 4-H Club et John Glenn et Mid-East FAA ; Madyson Christmas, du All American Misfits 4-H Club ; et Avarie Wellman, du All American Misfits 4-H Club.

Les membres de la cour du roi sont Mac Haug, All American Misfits ; Ethan Heady, Meadowbrook FFA et Cumberland Valley Kids 4-H Club ; et David Thornton, Wild Things 4-H Club.

Jadien Parry, membre du Cloverleaf 4-H Club et de la Buckeye Trail FFA, est l’ambassadrice des filles. L’ambassadeur des garçons est Evan Miller, membre du Londonderry Lads and Lassies 4-H Club, et le deuxième ambassadeur des garçons est Marcus Casey, membre du Wild Things 4-H Club et de la Meadowbrook FFA.

Les membres de Buckeye Trail FFA ont participé au défilé de la Junior Fair 2022.

Les vétérans admis gratuitement mardi à la foire du comté de Guernesey

Les vétérans bénéficient d’une entrée gratuite. La matinée sera rythmée par plusieurs spectacles animaliers à partir de 9 heures. Une célébration du retour des militaires au pays aura lieu à 14 heures, avec des spectacles de bœufs et de bœufs à 14 h 30 et 18 heures, respectivement.

La journée se terminera avec l’événement Rough Truck à 19 heures, l’un des événements les plus fréquentés de la foire. « Le Rough Truck attire une foule nombreuse », a noté Stiers, surtout le mardi soir. C’est un « favori des fans », au même titre que les courses de tracteurs et le derby de démolition.

Courses attelées et autres prévues mercredi

Les personnes de 60 ans et plus bénéficient d’une entrée gratuite. L’un des principaux événements sera la course de harnais à 12 h 30 sur la piste. Il y aura plusieurs spectacles d’animaux à partir de 9 h, suivis d’un spectacle de bœuf à 15 h 30, d’une course de poneys et de chevaux à 17 h et d’un spectacle amusant de porcs à 18 h. L’Ashley Best Band commencera également à jouer à 17 h dans les tribunes.

Les participants montent sur la grande roue à la foire de 2023. f

Le tirage de tracteurs pour enfants a lieu jeudi

L’événement le plus attendu pourrait être le tirage de tracteurs pour enfants à 18 heures dans la Maison des Champions. L’hypnotiseur comique Mike Bishop se produira à 16, 18 et 20 heures sur la colline, et Diamond J Rodeo avec Dave Showtime Meyer se produira dans les tribunes à 19 heures

Vendredi est le jour de la vente de la foire junior

C’est la journée de vente de la foire junior, avec des porcs à 9 h, des produits laitiers à 9 h 30, des petits animaux à 9 h 50 et du bœuf après les petits animaux. Des spectacles suprêmes de chevaux et de porcs auront lieu à 18 h et 19 h dans le manège à chevaux et dans la porcherie. Le tirage de camions et de tracteurs lourds sera le point fort du programme, avec un départ à 19 h.

Les jeunes s’installent sur un rail pour participer au populaire concours de traction de camions.

Les événements du samedi comprennent des tracteurs anciens et des tracteurs de jardin

Un tirage de tracteurs anciens et de tracteurs de jardin ainsi qu’un spectacle de traction pour chevaux de trait et poneys auront lieu à 10 heures, suivis d’un concours de chant de coq à 11 heures et d’une danse carrée de 20 à 23 heures. Un spectacle de veaux aura lieu à 14 heures. Il y aura également une rencontre avec des papillons de 11 heures à 20 heures, et Mike Bishop aura trois autres spectacles à 16 heures, 18 heures et 20 heures.

Les membres du 4-H doivent prendre soin de leurs projets d’élevage pendant la foire et cela inclut leur lavage.

La foire se termine avec un derby de démolition dimanche

La pièce de résistance sera le derby de démolition « old skool » à 13 heures, concluant une autre version de la foire du comté de Guernesey.

Cet article a été publié à l’origine sur The Daily Jeffersonian : Un aperçu de ce qui se passe à la 177e foire du comté de Guernesey