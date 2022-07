La Foire des Arts de Genève fête ses 20 ans ce week-end – Shaw Local

GENÈVE – La Foire des Arts de Genève fêtera ses 20 ans ce week-end, mettant en vedette plus de 80 artistes dont le travail englobe les techniques mixtes, le verre, la céramique, le bois, la peinture, l’impression, la fibre, la joaillerie et la photographie.

Third Street sera fermée à la circulation pendant le salon, qui sera ouvert de 10 h à 17 h samedi et dimanche.

L’artiste de fusion de verre Lisa Mote, de Newborn, Ga., a déclaré que c’était la quatrième ou la cinquième fois qu’elle venait à Genève pour le spectacle.

“J’ai perdu le compte”, a déclaré Mote. « C’est un très bon quartier, un très beau salon avec un travail de qualité. Et c’est juste toujours très agréable à faire. Les clients sont toujours très réceptifs.

Mote crée ses pièces de verre fondu en coupant et en construisant le dessin à l’intérieur du four, puis en le cuisant pour le faire fondre ensemble.

“Il y a plusieurs cuissons … construisant des couches de couleurs, de textures et de contours dans le verre”, a déclaré Mote. “Je travaille grand, donc j’ai de très grands fours pour faire de très grandes sculptures murales.”

L’art du verre fusionné créé par l’artiste géorgienne Lisa Mote consiste à superposer le verre et à utiliser plusieurs cuissons au four pour les faire fondre ensemble. Côté fait partie des quelque 80 artistes dont le travail sera exposé lors de la 20e Foire des Arts de Genève les 23 et 24 juillet sur la Troisième Rue. (Photo fournie par Lisa Côté)

Les artistes céramistes partenaires Glenn Woods et Keith Herbrand de Palm Harbor, en Floride, collaborent pour créer des pièces de décoration fonctionnelles et non fonctionnelles.

Woods et Herbrand ont également été des artistes de retour pour la Foire des Arts de Genève.

Les céramistes floridiens Glenn Woods et Keith Herbrand collaborent pour créer des pièces à la glaçure cristalline. Ils font partie des quelque 80 artistes à présenter leur travail lors de la 20e Foire des Arts de Genève les 23 et 24 juillet sur la Troisième Rue. (Photo fournie par Keith Herbrand)

“Ce qui distingue notre travail des autres travaux de céramique, c’est que nous nous spécialisons dans une glaçure appelée glaçure cristalline”, a déclaré Woods. « C’est le mélange parfait de la science et de l’art. Et beaucoup de science réside non seulement dans la formulation de la glaçure, mais aussi dans le processus de cuisson qui encourage la croissance cristalline dans la couche de glaçure.

Des textures et des formes se forment dans la glaçure puis se développent dans la glaçure au cours d’un cycle de refroidissement contrôlé.

Les céramistes floridiens Glenn Woods et Keith Herbrand collaborent pour créer des pièces à la glaçure cristalline. Ils font partie des quelque 80 artistes à présenter leur travail lors de la 20e Foire des Arts de Genève les 23 et 24 juillet sur la Troisième Rue. (Photo fournie par Glenn Woods)

« C’est un peu comme peindre dans le noir. Nous encourageons les cristaux à développer un certain type et une certaine texture, mais nous ne les voyons pas tant que nous ne les retirons pas », a déclaré Woods. « C’est comme Noël chaque fois que nous ouvrons le four. Est-ce un nouveau vélo brillant ou des chaussettes et des sous-vêtements.

La Chambre de commerce de Genève, qui parraine la Foire des arts, a une liste complète des artistes et où sur Third Street ils seront situés en ligne sur www.genevachamber.com.

“L’année dernière, la Foire des arts de Genève est revenue après une brève interruption”, a déclaré la porte-parole de la chambre Laura Rush dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis que nombre de ces artistes et bien d’autres soient de retour pour la 20e édition de la Foire des arts de Genève.”

Les enfants seront invités à participer à des projets créatifs de 11 h à 14 h les deux jours au coin des rues Franklin et Third.