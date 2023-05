DIXON – Cette année, la foire de l’enfant du Sauk Valley Community College mettra les familles en contact avec les ressources communautaires samedi avec un thème d’exploration spatiale «Hors de ce monde».

La 38e foire annuelle, qui comprendra des kiosques interactifs, des véhicules d’urgence et un zoo pour enfants, aura lieu de 9 h à midi sur le campus, à l’intérieur et à l’extérieur, si le temps le permet. Des contrôles de sécurité des ensembles de voitures seront également disponibles.

Parmi les exposants figurent 4-C Community Coordinated Child Care, Birth to Five Illinois Region 47, Dixon Family YMCA, Lee County Housing Authority, Sterling Police Department et Brinkley, son chien de confort, Sterling Rock Falls YMCA, Kiwanis of Dixon, The Patinoire à Pine Creek et Master Gardeners de l’Université de l’Illinois

« La Sauk Valley Child Fair est bénéfique pour la communauté car elle rassemble les familles et les ressources communautaires dans une atmosphère amusante », a déclaré Brenda Helms, directrice de la formation commerciale et de l’éducation communautaire de Sauk. « Les familles découvrent une variété de services disponibles dans la région, tandis que les enfants s’amusent en participant à des activités. »

Les partenaires du salon comprennent ABC AmeriCorps, le centre médical CGH, l’hôpital KSB et le Sauk Valley Community College.