La foire annuelle emblématique du street art « Chitra Santhe » a été mise en ligne dimanche pour la première fois depuis sa création en 2002 en raison des restrictions induites par Covid sur sa tenue en public pour contenir la propagation du virus.

La présidente de la Fondation Infosys, Sudha Murty, a inauguré la 18e édition de l’événement virtuellement depuis le Karnataka Chitrakala Parishath (KCP), géré par l’État, dans le centre-ville, où l’exposition d’une journée se tient le dernier dimanche de chaque année pour promouvoir l’art et la culture à travers l’État du sud », a déclaré un responsable du KCP à IANS ici.

Le dirigeant principal du BJP et l’ancien ministre en chef de l’État SM Krishna et d’autres invités, y compris des artistes, étaient présents à l’occasion.

L’événement d’un mois présentera également les œuvres d’art dans les 12 galeries de KCP.

« Cette édition est dédiée à des centaines de guerriers Covid à travers le pays pour avoir risqué leur vie en sauvant des milliers de patients de la pandémie », a déclaré le responsable.

Bengaluru étant l’épicentre de la pandémie dans l’État, le gouvernement de l’État n’a pas permis au KCP de tenir le marché à proximité sur l’avenue bordée d’arbres Kumara Krupa, où des centaines d’amateurs d’art ou aficionados affluent pour voir diverses œuvres d’art exposées de de l’aube au crépuscule pour visualisation et vente.

Alors que des artistes, des peintres et des troupes folkloriques de tout l’État se rendent chaque année à l’exposition d’art, le Parishath leur a conseillé de télécharger leurs œuvres sur son site Internet .

L’art mart en ligne a également été hébergé sur les plateformes de médias sociaux Youtube, Facebook et Instagram pour un public plus large, dans le monde entier.

« Des œuvres d’art modernes et traditionnelles, y compris des peintures de Mysore, Tanjore, Rajasthani, Madhubani et d’autres écoles sont exposées pour être visionnées et achetées avec des sculptures et autres objets d’art », a déclaré le responsable.

La foire de Bengaluru est organisée et promue sur les lignes de « Kala Ghoda » à Mumbai, « Nandan Mela » à Santiniketan au Bengale occidental et « Baroda Art Fair » au Gujarat.

« La foire d’art a ouvert un nouvel horizon à des centaines d’artistes pour participer, exposer, vendre leurs œuvres et interagir avec les amateurs d’art à travers le pays », a ajouté le responsable.