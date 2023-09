La foi de Toby Keith était son « roc » après le diagnostic d’un cancer de l’estomac : « Je prie juste »

Toby Keith est une icône country et un homme de foi.

La star de 62 ans est la première récipiendaire du Country Icon Award lors de la première cérémonie des People’s Choice Country Awards jeudi soir.

Avant le coup d’envoi de la remise des prix, Keith a déclaré à Fox News Digital qu’il allait « bien » et qu’il s’était appuyé sur sa foi pour l’aider à traverser les moments difficiles – comme son diagnostic de cancer de l’estomac qu’il a révélé en juin 2022.

« Je m’appuie sur ma foi, je prie et je m’appuie dessus », a déclaré Keith. « Tu dois faire ce que tu dois faire, et je ne sais pas comment les gens font ça sans foi… c’est ce que j’ai fait, c’était mon rocher. »

Keith a partagé qu’il envisageait de revenir sur scène à l’automne si « tout se passe bien ».

La légende de la musique country a également déclaré à Fox News Digital que c’était « assez fou » qu’il reçoive l’Icon Award.

« 30 ans de toutes les chansons que j’ai écrites, et elles défilent assez rapidement », a déclaré Keith. « 30 sont passés assez vite… Je suis content qu’ils reconnaissent notre accomplissement. »

Keith a reçu le prix au Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee, par son « vieil ami » Blake Shelton.

« C’est lui que j’aurais choisi », a déclaré Keith à Fox News Digital à propos de la personne qu’il souhaitait lui remettre le prix. « C’est un vieil ami à moi, c’était sa première tournée quand il est sorti. Nous restons amis, nous sommes un peu comme… des âmes sœurs. »

Un hommage a été rendu en l’honneur de Keith avant que Shelton ne monte sur scène pour lui remettre l’Icon Award.

« J’aime mon frère d’Oklahoma », a déclaré Shelton en remettant le prix à Keith.

Keith est monté sur scène, a serré Shelton chaleureusement dans ses bras et a dit à la foule : « Je parie que vous n’auriez jamais pensé que vous me verriez en jean skinny. »

Le musicien légendaire a remercié sa famille, ses fans et Dieu de lui avoir permis de recevoir ce prix jeudi soir.

Keith s’est ensuite lancé directement dans une interprétation de sa chanson « Don’t Let the Old Man In ».

Sur le tapis rouge plus tôt dans la soirée, Little Big Town a déclaré à Fox News Digital que les fans « adoreraient vraiment » la performance de Keith lors de la remise des prix.

Dustin Lynch a fait écho aux sentiments de Little Big Town à propos de Keith, affirmant qu’il était « l’un de ses héros ».

« L’un de mes héros musicaux, l’une des raisons pour lesquelles j’ai déménagé à Nashville pour écrire des chansons, c’est Toby Keith. J’ai donc hâte de lui serrer la main et de lui dire encore ‘Merci' », a ajouté Lynch.

En juin 2022, Keith a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer de l’estomac à l’automne 2021.

« L’automne dernier, on m’a diagnostiqué un cancer de l’estomac », écrivait-il alors sur ses comptes de réseaux sociaux. « J’ai passé les 6 derniers mois à recevoir une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale. Jusqu’ici, tout va bien. J’ai besoin de temps pour respirer, récupérer et me détendre. »

Il a ajouté : « J’ai hâte de passer ce temps avec ma famille. Mais je verrai les fans le plus tôt possible. J’ai hâte. »

Keith défend depuis longtemps les familles confrontées à un diagnostic de cancer et a contribué à la fondation d’Ally’s House en 2004, un groupe à but non lucratif qui aide les enfants atteints de cancer de l’Oklahoma et leurs familles.

L’organisation à but non lucratif doit son nom à Allison Webb, la fille de 2 ans de Scott Webb, membre original du groupe Keith’s, et de Lisa, l’épouse de Scott. Allison est décédée en 2003 d’un cancer du rein avant son 3e anniversaire.

Suivant les traces d’Ally’s House, il a créé la Fondation Toby Keith en 2006 « pour encourager la santé et le bonheur des patients pédiatriques atteints d’un cancer « .