La FM turque en Arabie saoudite pour rétablir les liens au milieu des changements régionaux

En octobre 2018, Khashoggi est entré au consulat d’Istanbul pour des documents qui lui permettraient d’épouser sa fiancée turque et n’en est jamais sorti. Les responsables turcs affirment que l’écrivain, qui critiquait le prince héritier et le royaume, a été tué par une équipe d’agents saoudiens et démembré avec une scie à os.