«C’est drôle de lire toutes ces nouvelles, mais la manière (elle a été) présentée ne dit qu’une chose: nos partenaires occidentaux manquent de normes éthiques et de compétences pour un travail diplomatique normal, et sont (peu disposés) à être guidés selon les normes du droit international lorsqu’il s’agit d’établir des faits », a accusé Lavrov lors d’une conférence de presse après avoir rencontré son homologue croate à Zagreb, la capitale de la Croatie.

Navalny est tombé malade lors d’un vol intérieur en Russie le 20 août et a été transporté dans le coma en Allemagne pour y être soigné deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont montré que le chef de l’opposition russe était exposé à un agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok.

Navalny et ses alliés ont accusé à plusieurs reprises le Kremlin d’empoisonnement, accusations que les autorités ont rejetées.

Lundi, le groupe de recherche Bellingcat et le média russe The Insider ont publié un rapport affirmant que des agents du FSB, l’agence de sécurité intérieure russe qui est l’un des principaux successeurs du KGB, suivaient Navalny dans ses voyages depuis 2017, « avait suivi une formation spécialisée en les armes chimiques, la chimie et la drogue « et » se trouvaient à proximité du militant de l’opposition pendant les jours et les heures où il a été empoisonné « .

L’enquête, menée par Bellingcat et The Insider en collaboration avec CNN et Der Spiegel, a identifié les prétendus agents du FSB et les laboratoires anti-poison après avoir analysé les métadonnées du téléphone et les informations de vol. Il a cité deux cas en 2019 et 2020 dans lesquels Navalny ou sa femme Yulia souffraient de symptômes inexpliqués.

«Le problème a été résolu. Je connais tous ceux qui ont essayé de me tuer », a écrit Navalny dans son blog peu de temps après la publication du rapport.

Le politicien, qui se rétablit en Allemagne, a déclaré que son équipe avait été en mesure de vérifier les résultats et a de nouveau accusé le président Vladimir Poutine d’être à l’origine de l’empoisonnement.

«J’ai déjà dit que la tentative de me tuer était l’ordre de Poutine. Et maintenant, avec tous (faits en main), je propose: les agents du FSB étaient en train de mettre en scène un acte terroriste sur ordre du président Poutine », a écrit Navalny.

Ni le FSB ni le Kremlin n’ont commenté le rapport jusqu’à présent.

Lavrov a accusé l’Occident du refus de Moscou de répondre rapidement aux allégations occidentales sur le cas de Navalny comme un aveu tacite de culpabilité.

«Toute personne raisonnable considérerait une telle approche comme défectueuse», a-t-il déclaré.