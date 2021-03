La conversation

L’interdiction de l’avortement au Salvador emprisonne des femmes pour des fausses couches et des mortinaissances – maintenant la famille d’une femme demande justice internationale

Les membres d’un groupe féministe salvadorien regardent une audience virtuelle le 10 mars sur les lois sur l’avortement au Salvador par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Marvin Recinos / AFP via Getty ImagesEl Salvador interdit complètement l’avortement, même en cas de viol ou d’inceste, avec des peines allant de deux à 50 ans. L’interdiction de l’avortement est si largement appliquée que même les femmes qui subissent des fausses couches et des mortinaissances peuvent être poursuivies pour meurtre. Désormais, un tribunal international décidera pour la première fois si ces lois violent les droits humains des femmes salvadoriennes. Les 10 et 11 mars, la Cour interaméricaine des droits de l’homme – un tribunal régional de l’Organisation des États américains créé pour statuer sur les allégations de violations des droits de l’homme dans les pays membres – a entendu des arguments dans l’affaire Manuela et Family c.El Salvador, concernant un 33- âgée de deux ans, mère de deux enfants, victime d’une mortinaissance suite à une chute à son domicile rural du Salvador en 2008. Manuela – dont le vrai nom n’est pas utilisé pour protéger l’identité de sa famille – a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir perdu connaissance et une hémorragie. Bien qu’elle ait déclaré qu’elle n’était pas au courant de sa grossesse, le personnel de l’hôpital a accusé Manuela d’avoir intentionnellement provoqué un avortement et a appelé la police. Elle a été menottée à son lit d’hôpital, interrogée à la fois par des médecins et par la police et accusée d’homicide aggravé. En 2008, Manuela a été reconnue coupable et condamnée à 30 ans de prison. Plus tard cette année-là, les avocats de sa famille ont entamé le processus judiciaire qui s’est finalement terminé dans la salle d’audience ce mois-ci. L’affirmation: que la poursuite pénale d’une mortinaissance est une violation des droits de l’homme. Lois dangereuses Le Salvador est l’un des trois pays d’Amérique centrale et 24 dans le monde à interdire totalement l’avortement. Avorter est un crime et les urgences obstétricales entraînant une fausse couche ou une mortinaissance sont régulièrement accusées d’homicide aggravé. Les professionnels de la santé impliqués dans la pratique d’un avortement risquent de six à 12 ans de prison et peuvent se voir interdire d’exercer la médecine. Les membres de la famille qui «aident une femme» à se faire avorter peuvent être punis de deux à cinq ans d’emprisonnement. Des recherches menées dans toute l’Amérique latine et dans le monde montrent que l’interdiction de l’avortement n’empêche pas les femmes de mettre fin à des grossesses non désirées ou mettant leur vie en danger. Au contraire, ils poussent les femmes à demander des avortements illégaux, voire dangereux, et peuvent conduire les hôpitaux à refuser aux patients des soins de santé reproductive vitaux. Entre 2000 et 2017, les pays d’Amérique latine qui interdisent l’avortement en toutes circonstances ont enregistré une moyenne combinée de 151 décès maternels pour 100000 naissances vivantes, contre environ 68 décès maternels pour 100000 naissances vivantes dans d’autres pays. Ces lois conduisent également les femmes à être poursuivies à la fois pour des décisions en matière de procréation et des urgences sanitaires. Des centaines de femmes salvadoriennes ont été accusées d’avortement ou d’homicide aggravé au cours des 25 dernières années. En vertu du code pénal de 1997, le crime d’avortement est passible d’une peine de prison de deux à huit ans; homicide aggravé, 30 à 50 ans. Teodora Vasquez a passé 10 ans en prison après une fausse couche au Salvador. Elle a exploré la souffrance des femmes en vertu des lois draconiennes sur l’avortement du pays dans un documentaire de 2019. Marvin Recinos / AFP via Getty Images Il y a quelques années, nous avons examiné deux cas de ce type au Salvador: les poursuites contre Evelyn Hernandez et «Diana», toutes deux accusées d’homicide aggravé sur la base de mortinaissances apparentes. Notre analyse d’expert, menée à la demande de la Clooney Foundation for Justice, a révélé d’importantes violations des droits de l’homme dans les deux cas, y compris la discrimination fondée sur le sexe, les violations du droit à la santé et le transfert abusif de la charge de la preuve aux femmes accusées. El Salvador garantit tous ces droits dans des traités internationaux contraignants. Nous avons constaté que les autorités les avaient violées en poursuivant à la fois Hernandez et Diana. Violations des droits Sur la base de ces conclusions, nous avons déposé un mémoire «ami de la cour» dans le cas de Manuela, qui est étonnamment similaire aux cas que nous avons étudiés. Nous avons conseillé à la Cour interaméricaine d’ordonner à El Salvador d’annuler le jugement contre Manuela et de réformer son droit pénal pour se conformer à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Lors de l’audience du 10 mars dans l’affaire Manuela et famille c. El Salvador, tenue virtuellement à cause du COVID-19, les avocats de Manuela ont affirmé que la poursuite de leur client violait de nombreux droits protégés par le droit salvadorien et international. Les poursuites pour mortinaissance constituaient une discrimination fondée sur le sexe, niaient à Manuela son droit à la santé et violaient le droit à une vie dans la dignité et l’intégrité, ont fait valoir ses avocats. Le gouvernement lui a également refusé le droit à une procédure régulière, le droit à la protection contre les traitements inhumains et le droit à la vie privée, ont affirmé les avocats. Si les sept juges du tribunal se prononcent en faveur de Manuela, ils peuvent ordonner au Salvador d’annuler sa condamnation injustifiée et de réformer son code pénal. Cela pourrait signifier la dépénalisation de l’avortement, au moins dans des circonstances atténuantes telles que le viol ou l’inceste, comme l’ont fait plusieurs pays d’Amérique latine ces dernières années. La réforme pourrait également viser à arrêter le flot de condamnations injustifiées pour homicide aggravé contre une femme qui souffre d’une urgence obstétricale. La décision du tribunal devrait être rendue dans les mois à venir. Les femmes salvadoriennes demandent un avortement légal le 6 mars 2020 à San Salvador, au Salvador. Camilo Freedman / APHOTOGRAFIA / Getty Images Pouvoir de la cour Alors que la Cour interaméricaine a un pouvoir limité pour exécuter ses jugements, El Salvador est légalement obligé de se conformer à ses décisions et l’a fait dans le passé, notamment en obéissant aux ordonnances visant à lutter contre ses lois sur la santé. En 2013, le tribunal a ordonné au Salvador de préserver la vie et la santé de «Beatriz», une femme qui souffrait de lupus et de maladie rénale et avait demandé un avortement parce qu’elle était enceinte d’un fœtus non viable. La Cour suprême salvadorienne avait rejeté la demande de Beatriz d’interrompre sa grossesse pour sauver sa propre vie. Mais lorsque la Cour interaméricaine a été en désaccord, statuant que le droit à la vie de Beatriz exigeait que l’État agisse, El Salvador s’est conformé. Le 3 juin 2013, «Beatriz» a eu une césarienne qui lui a sauvé la vie. Le président actuel du Salvador, Nayib Bukele, a déclaré lors d’un débat présidentiel de 2018 qu’il était en faveur de la légalisation de l’avortement lorsque la grossesse menace la vie de la mère et a déclaré qu’il était «totalement contre» de criminaliser les femmes qui font des fausses couches. «Si une femme pauvre fait une fausse couche, elle est immédiatement soupçonnée d’avoir avorté», a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas présumer de la culpabilité lorsqu’une femme a besoin d’une assistance immédiate.» [Over 100,000 readers rely on The Conversation’s newsletter to understand the world. Sign up today.] Son administration n’a rien fait pour empêcher les condamnations pour fausses couches ou pour alléger l’interdiction de l’avortement, malgré la pression des féministes et des groupes de défense des droits humains. Mais il est peu probable que Bukele annule une décision de la Cour interaméricaine. Quel que soit le jugement rendu dans l’affaire Manuela, il arrivera trop tard pour la plaignante et sa famille: Manuela est décédée d’un cancer en prison en 2010. Si sa condamnation est annulée, comme demandé, ce serait justice rendue à titre posthume. Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été rédigé par: Juliet S. Sorensen, Northwestern University; Alexandra Tarzikhan, Université Northwestern, et Meredith Heim, Université Northwestern. Lire la suite: En Amérique latine, y a-t-il un lien entre le droit à l’avortement et la démocratie? 