Le ministre iranien des Affaires étrangères a exhorté jeudi le président élu américain Joe Biden à abandonner le comportement « voyou » de Washington et à lever les sanctions paralysantes contre son pays, rejetant les discussions sur la renégociation de l’accord nucléaire de 2015.

Mohammad Javad Zarif a déclaré que lorsque le président Donald Trump a quitté cet accord historique, les États-Unis avaient violé une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU approuvant celui-ci.

« Les États-Unis ont gravement enfreint cette résolution parce que l’administration Trump a été un régime voyou », a déclaré Zarif dans une interview en ligne organisée dans le cadre de l’événement des Dialogues méditerranéens, organisé par l’Italie.

« Désormais, si le président élu Biden veut continuer à être un régime voyou, il peut continuer à demander des négociations pour mettre en œuvre ses engagements », a-t-il ajouté.

« Les États-Unis doivent cesser, les États-Unis doivent cesser leurs violations du droit international. Cela ne nécessite aucune négociation. »

Des décennies, les tensions américano-iraniennes se sont intensifiées après le retrait unilatéral de Trump de l’accord nucléaire en 2018 et la réimposition, puis le durcissement, des sanctions qui ont martelé l’économie iranienne.

Biden a signalé qu’il ramènerait les États-Unis à l’accord, qui offrait à Téhéran un allégement des sanctions internationales en échange de garanties, vérifiées par les Nations Unies, que son programme nucléaire n’avait pas d’objectifs militaires.

Le secrétaire d’État sortant Mike Pompeo a émis des critiques voilées à l’encontre de Biden alors qu’il marquait le 84e anniversaire de l’américano-iranien Mohammad Bagher Namazi, qui, avec son fils homme d’affaires et au moins un autre citoyen américain, reste en prison pour de vagues accusations de sécurité.

« Il ne devrait y avoir aucun accord avec l’Iran tant que ces hommes ne seront pas libérés », a écrit Pompeo sur Twitter.

Biden a déclaré au New York Times cette semaine que si l’Iran revenait à la conformité, les États-Unis le rejoindraient, après quoi il chercherait à resserrer les contraintes nucléaires de l’Iran et à répondre aux préoccupations concernant son programme de missiles et le soutien de l’Iran aux militants dans la région.

Mais Zarif a déclaré: « Nous ne renégocierons pas un accord que nous avons négocié ».

Et il a ajouté que les puissances occidentales devraient se pencher sur leur propre comportement avant de critiquer l’Iran.

« L’année dernière, l’Occident a vendu au golfe Persique plus d’armes qu’il n’en a vendu à aucune autre partie du monde. Plus de 100 milliards de dollars d’armes ont été vendus à cette région. L’Occident est-il prêt à mettre fin à ce comportement malveillant? » Dit Zarif.

Il s’est également plaint de ce qu’il a qualifié de manque d’indignation européenne face à l’assassinat de l’un des principaux scientifiques nucléaires iraniens, Mohsen Fakhrizadeh, à l’extérieur de Téhéran la semaine dernière – une attaque que Téhéran a imputée à Israël.

« Quand ils (l’Occident) seront prêts à faire face aux problèmes de leur propre comportement pervers dans la région … alors ils pourront commencer à parler d’autres choses », at-il dit.

« Tant qu’ils ne sont pas capables de supporter, ils doivent se taire. »

