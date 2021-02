Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que Téhéran était prêt à prendre de nouvelles mesures et à réduire la coopération avec les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique si les puissances américaines et européennes ne respectaient pas le pacte nucléaire.

«Avec le nouveau gouvernement à Washington, il y a une opportunité d’essayer une nouvelle approche, mais la fenêtre actuelle se ferme rapidement», Le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré mercredi.

Zarif a déclaré que le gouvernement iranien était prêt à prendre de nouvelles mesures de rétorsion et à s’écarter davantage du Plan d’action global conjoint (JCPOA) qui a été signé entre l’Iran et six grandes puissances mondiales en 2015, imposant des contraintes aux ambitions nucléaires de Téhéran.

«Bientôt, mon administration devra prendre de nouvelles mesures de rétorsion, en réponse au non-respect malheureux des États-Unis et de l’Europe avec leurs engagements», Zarif a noté, ajoutant que l’Iran était prêt à mettre en œuvre son plan de réduction de la coopération avec les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

«Cela ne peut être évité que si les États-Unis décident de tirer les leçons de la défaite maximale de Trump, et non de s’y pencher,» il a déclaré.

Le JCPOA s’est effondré en 2018 lorsque l’ancien président Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis du pacte et imposé des sanctions paralysantes à l’Iran.

L’Iran a fixé une date limite au 21 février pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux, après quoi Téhéran interdira aux inspecteurs internationaux de visiter les sites nucléaires iraniens si les sanctions n’ont pas été levées.

En janvier, l’Iran a encore creusé les vestiges du pacte nucléaire en augmentant son enrichissement d’uranium à 20%, ce qui était bien supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, mais toujours bien en dessous du niveau de 90% considéré comme une arme. -classe.

La semaine dernière, le président Hassan Rohani a réitéré la volonté de l’Iran de revenir à l’accord, reconnaissant que la suppression des sanctions pourrait être bénéfique pour toutes les parties. Mais il a dit que des conditions spécifiques devaient être respectées.

« Aucune clause du JCPOA ne sera modifiée et aucun nouveau membre ne sera ajouté à cet accord international, » il a déclaré.

Cependant, l’administration Biden n’a pas répondu aux appels iraniens demandant à Washington de revenir à l’accord. Le nouveau secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé des inquiétudes quant à la capacité de l’Iran à développer une arme nucléaire en quelques mois. Téhéran affirme qu’il n’a aucun intérêt à développer une arme nucléaire, malgré son programme d’enrichissement renforcé.

