La flotte de livraison électrique d’Amazon construite par Rivian prend la route dans les villes américaines

Les clients d’Amazon dans les grandes villes des États-Unis pourraient bientôt commencer à voir un nouveau type de véhicule livrer leurs colis. Jeudi, Amazon a commencé à envoyer sa flotte de camionnettes de livraison électriques construites par Rivian dans plusieurs villes, dont Baltimore, Nashville, Chicago, Dallas, Saint-Louis, Phoenix et San Diego.

Il s’agit de la prochaine étape du plan à long terme d’Amazon visant à ce que 100 000 véhicules électriques construits par Rivian soient livrés pour le géant de la vente au détail en ligne d’ici 2030. La société a également déclaré qu’elle s’attend à ce que les véhicules électriques soient livrés dans plus de 100 villes d’ici la fin de cette période. an.

“C’est une journée incroyablement excitante pour Rivian et Amazon. Des centaines de nos camionnettes de livraison Amazon personnalisées sont officiellement sur la route et effectuent des livraisons, grâce à des années d’étroite collaboration entre nos équipes”, a déclaré RJ Scaringe, PDG de Rivian, dit dans un communiqué.

Les camionnettes de livraison Rivian ont été construites à partir du “ground up” spécifiquement pour Amazon, l’entreprise affirmant que les véhicules sont non seulement plus durables, mais également plus sûrs et plus confortables pour ses conducteurs. L’expansion de la flotte électrique est également un point majeur du Climate Pledge d’Amazon, un engagement à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040.

Ceci suit test de la flotte électrique Rivian à Los Angeles début 2021. Depuis, des doutes sur la durée de vie de la batterie des véhicules Rivian et une annonce par la société au début de 2022 qu’ils seraient diminution de la production ont suscité des inquiétudes quant à la capacité d’Amazon à maintenir son objectif de 2030.

Avec l’objectif déclaré de 100 000 véhicules électriques dans la flotte d’Amazon d’ici 2030, Amazon espère économiser des millions de tonnes métriques de carbone par an. De plus, l’entreprise affirme qu’elle est “sur la bonne voie” pour alimenter ses opérations avec 100% d’énergie renouvelable d’ici 2025.