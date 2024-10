La Floride va sévir contre tous les pilleurs de l’ouragan Milton

Alors que la Floride se prépare à l’arrivée de l’ouragan Milton, une tempête de catégorie 4 avec des vents de 250 km/h, les responsables de l’État mettent également en garde contre les conséquences graves que subiront les pilleurs à la suite de la tempête.

« Nous allons vous attaquer durement », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’un briefing mercredi matin au centre des opérations d’urgence de l’État à Tallahassee. « Nous devons maintenir la loi et l’ordre. »

DeSantis a déclaré que 500 agents chargés de l’application des lois de l’extérieur de l’État étaient adjoints et que 300 soldats « auxiliaires » de l’État, complétant les 2 000 soldats déjà déployés, étaient utilisés pour aider à la préparation de la tempête et aux efforts de récupération, mais aussi pour se prémunir contre un éventuel pillage de l’État. les maisons et les entreprises une fois que Milton aura libéré l’État.

« Il n’y a pas d’échappatoire aux ressources de l’État de Floride », a déclaré Dave Kerner, directeur du Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles, qui supervise la Florida Highway Patrol. « L’État de Floride ne vous donnera pas l’opportunité de profiter des Floridiens. »

Les soldats du FHP travaillent 24 heures sur 24 pour escorter les camions-citernes le long des itinéraires d’évacuation avant #Milton. Les Floridiens verront FHP utiliser la voie de droite sur les autoroutes pour contourner le trafic et escorter les transporteurs de carburant des ports maritimes jusqu’aux stations-service. pic.twitter.com/awEFpwSHkC -FLHSMV (@FLHSMV) 8 octobre 2024

Avant l’arrivée de Milton, les soldats de l’État ont aidé à escorter les camions de gaz à travers le trafic allant des ports aux stations-service qui manquaient de carburant alors que les résidents cherchaient à évacuer.

DeSantis a déclaré que le FHP avait effectué 106 escortes de ce type mercredi matin et continuerait jusqu’à ce que la sécurité ne soit plus assurée une fois que les vents les plus destructeurs de Milton arriveront plus tard mercredi après-midi.

Les effets de Milton se faisaient déjà sentir dans différentes parties de l’État à l’approche de mercredi, avec de multiples tornades touchant le sud de la Floride et la Treasure Coast.

L’œil du cyclone devrait toucher terre sur la côte du golfe de Floride mercredi soir ou tôt jeudi matin, se déplaçant sur la péninsule comme un ouragan tout au long de la journée de jeudi. Ensuite, les soldats, les agents du Département d’application de la loi de Floride, la police et les shérifs locaux se concentreront sur la répression des pilleurs.

Le commissaire du FDLE, Mark Glass, a déclaré que ses agences superviseraient 500 agents chargés de l’application des lois à l’extérieur de l’État une fois la tempête passée. Environ 150 personnes sont déjà en route vers la Floride.

« Demain, après le passage de la tempête, vous verrez peut-être des entités chargées de l’application des lois d’autres agences de l’extérieur de l’État venir apporter leur soutien », a déclaré Glass. « Si vous les voyez, ils constitueront les autorités chargées de l’application des lois et auront le pouvoir en tant que tel. »

Gris Rohrer est journaliste au USA TODAY Network-Florida Capital Bureau.

Cet article a été initialement publié sur Tallahassee Democrat