La Floride va lancer Graham Mertz et aligner DJ Lagway au poste de QB contre Texas A&M

Graham Mertz devrait débuter comme quart-arrière pour Floride lors de son match d’ouverture de la SEC contre Texas A&M samedi, ont indiqué des sources à 247Sports et CBS Sports. Un étudiant de première année cinq étoiles DJ Lagwayqui a lancé pour 456 yards et trois touchdowns la semaine dernière contre Samford bien qu’il débute à la place d’un Mertz blessé, il devrait également voir du temps de jeu.

Mertz, qui a subi une commotion cérébrale lors de la défaite des Gators lors de l’ouverture de la saison contre Miamia réussi le protocole de commotion cérébrale plus tôt cette semaine.

Entraîneur de la Floride Billy Napier Il a indiqué cette semaine qu’il avait prévu d’utiliser les deux quarterbacks contre A&M mais n’a pas nommé de titulaire. En fin de compte, ce sera Mertz, qui a réussi 20 passes de touchdown et seulement quatre interceptions en tant que quarterback titulaire des Gators la saison dernière.

Mertz a complété 11 passes sur 20 pour 91 yards et une interception lors de la défaite en ouverture de la saison contre Miami.

« Les deux joueurs ont pu jouer avec les deux groupes », a déclaré Napier plus tôt cette semaine. « Ils se préparent tous les deux à un niveau élevé en prévision de leur participation au match. C’est génial de les voir travailler ensemble, s’entraîner, s’encourager mutuellement, collaborer les uns avec les autres. »

Texas A&M entre dans le match en tant que favori avec quatre points d’avance.