La Floride va encore plus loin dans l’interdiction des vaccins et des passeports alors que le gouverneur signe le projet de loi et met fin à toutes les restrictions locales de Covid-19 dans l’État – RT USA News

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une loi interdisant à toutes les entreprises et entités gouvernementales d’exiger une preuve de statut vaccinal et a ordonné que toutes les restrictions restantes de la ville et du comté Covid-19 soient levées.

La nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet, fait suite à une ordonnance d’urgence que DeSantis a signée en avril pour interdire les soi-disant passeports vaccinaux. À l’époque, il a exhorté l’Assemblée législative de Floride à rendre plus difficile pour une future administration de renverser l’interdiction en adoptant un projet de loi pour la rendre permanente.

« Vous avez le droit de participer à la société, d’aller au restaurant, au cinéma, à un jeu de balle – toutes ces choses – sans avoir à divulguer ce type d’informations, » a déclaré lundi le gouverneur républicain dans un restaurant de Saint-Pétersbourg, en Floride. «Et, au fait, vous donnez cela aux grandes entreprises, elles vont absolument essayer de monétiser cela. Nous ne voulions donc pas emprunter cette voie.

Contrairement aux interdictions de passeport vaccinal dans certains autres États sous contrôle républicain, comme l’Indiana et l’Utah, la loi de Floride interdit non seulement aux entités gouvernementales, mais aussi aux entreprises et aux écoles d’exiger une preuve de vaccination. DeSantis avait déjà mis en garde contre de tels passeports créant une société à deux niveaux dans laquelle une partie de la population est empêchée d’évaluer certains biens, services et emplois.

Lire la suite











Le gouverneur a publié un nouvel ordre qui oblige tous les gouvernements locaux à suspendre toutes les restrictions de distanciation sociale restantes liées à la pandémie de Covid-19. Ces commandes seront bloquées statutairement lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur en juillet.

«Je pense que les gens qui disent qu’ils doivent surveiller les gens à ce stade, si vous dites cela, vous dites vraiment que vous ne croyez pas aux vaccins, vous ne croyez pas aux données, vous ne le faites pas. je ne crois pas à la science, » Dit DeSantis.

DeSantis a imposé un verrouillage de Covid-19 de 30 jours en avril 2020, qu’il a déploré un an plus tard comme une erreur. Il a déclaré que de tels verrouillages avaient détruit des vies et dévasté les économies à travers l’Amérique sans atténuer la propagation de Covid-19.

Malgré le deuxième pourcentage le plus élevé de 65 ans et plus aux États-Unis, le taux de mortalité de Covid-19 en Floride, de 164 pour 100000, se classe derrière 27 autres États, selon les données du CDC. Les quatre États ayant les taux de mortalité les plus élevés – New Jersey, New York, Massachusetts, Rhode Island – sont tous dirigés par des démocrates et ont imposé certaines des restrictions les plus strictes de Covid-19.

DeSantis a déclaré que certains gouvernements à travers le pays ont maintenu les verrouillages en place ou même les ont prolongés après que des preuves aient montré que les restrictions aux libertés individuelles ne sont ni efficaces ni justifiées. La nouvelle loi crée la prédisposition opposée aux futures urgences en Floride.





Aussi sur rt.com

Un analyste de CNN craint que les Américains ne « jouissent des libertés » sans se faire vacciner par Covid, à moins que Biden ne lie les réouvertures à la vaccination







«La législation crée une présomption légale par défaut selon laquelle, en cas d’urgence, nos entreprises devraient être libres de tout mandat gouvernemental de fermeture, et nos écoles devraient rester ouvertes à l’enseignement en personne pour nos enfants,» Dit DeSantis.

Toutes les restrictions gouvernementales devront respecter «Des justifications exigeantes et continues», dit le gouverneur. Les commandes locales auront une durée maximale de sept jours et pourront être prolongées jusqu’à 42 jours au maximum. Et à tout moment, le gouverneur peut invalider les ordres locaux s’il les juge inutiles.





Aussi sur rt.com

Peur et dégoût à Tallahassee: les allégations sans fondement de Joy Reid contre Ron DeSantis montrent à quel point les médias ont peur de lui







Les opinions de DeSantis sur la liberté d’abord ont fait de lui une cible de critiques de la part des grands médias et des politiciens démocrates après avoir mis fin au verrouillage de la Floride, prétendument trop tôt, et publié une ordonnance en septembre dernier interdisant aux gouvernements locaux d’appliquer les mandats de masque. Son approche audacieuse lui a également valu l’adoration de nombreux électeurs républicains, faisant de lui l’un des premiers pionniers de la nomination présidentielle de son parti en 2024.

En fait, il est maintenant tellement détesté par les démocrates qu’il a réussi à susciter l’indignation par des actes apparemment bénins comme manger un morceau de pizza ou, selon les mots d’un écrivain de gauche, « assis très fortement. »





Aussi sur rt.com

Ron DeSantis de Floride, le gouverneur républicain que les démocrates adorent détester, déclenche maintenant les gauchistes avec sa façon de manger de la pizza







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!