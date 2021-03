La Floride se prépare pour les vacances de printemps! Les plages se remplissent d’étudiants au milieu des craintes de la montée du COVID-19

Des étudiants du Collège sont descendus en Floride pour les vacances de printemps avec des plages de Fort Lauderdale remplies de fêtards sans masque, faisant craindre une autre augmentation des infections au COVID-19 à l’horizon.

Les fêtards ont afflué vers les plages et les bars du Sunshine State cette semaine pour la tradition annuelle après que le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il avait accueilli plus de visiteurs pour aider à la reprise économique de la pandémie.

L’afflux de personnes a alimenté les inquiétudes parmi les travailleurs de l’hôtellerie au service de la foule bruyante, car ils n’ont pas encore reçu leurs vaccins contre le COVID-19 et l’État n’a pas de mandat de masque en place.

Dans la région populaire de Miami Beach, un responsable exhorte les briseurs de printemps à la recherche d’une « attitude de fête tout ce qui convient » à se rendre à Las Vegas à la place et a mis en œuvre des restrictions de sécurité COVID-19 plus strictes pour essayer d’empêcher une répétition des vacances d’après Thanksgiving. monter.

Les craintes d’une résurgence du virus surviennent alors que les décès et les hospitalisations continuent de baisser à travers les États-Unis avec 1743 autres Américains décédant le dernier jour – moins de la moitié du nombre quotidien de morts enregistré il y a un mois.

Les gens affluent vers les plages de Fort Lauderdale jeudi pour célébrer les vacances de printemps dans le Sunshine State

Dans tout le pays, le nombre de personnes hospitalisées avec le virus a également chuté de façon spectaculaire au cours du dernier mois avec 44172 patients dans les hôpitaux à travers les États-Unis jeudi, selon le Projet de suivi COVID.

Seuls quatre États – New York, New Jersey, le district de Columbia et la Géorgie – enregistrent désormais plus de 200 patients par million d’habitants.

Le 4 février, plus de la moitié de tous les États américains le faisaient et 12 comptaient plus de 300 patients par million d’habitants.

Le nombre de nouveaux cas est resté stable avec 65 487 infections enregistrées jeudi, en légère baisse par rapport aux 66 836 nouveaux cas signalés la veille.

Bien que les hospitalisations aient diminué de plus de moitié dans plusieurs États et que les décès soient également en baisse, Joe Biden et le CDC exhortent les Américains à ne pas baisser la garde alors que le pays continue de déployer le vaccin.

Plusieurs États assouplissent les restrictions du COVID-19 avec les gouverneurs républicains du Texas et du Mississippi levant toutes les règles et masquant les mandats cette semaine avant que la plupart des résidents ne reçoivent le vaccin.

Le président a critiqué leurs décisions «néandertaliennes», avertissant qu’un assouplissement des règles pourrait maintenant annuler la tendance à la baisse des cas, des décès et des hospitalisations.

Les craintes grandissent que le Texas puisse voir une augmentation du nombre de cas après que les gens aient été forcés de se blottir dans des abris chauffants lorsque les pannes d’électricité ont laissé 4,3 millions de personnes sans électricité et plus de 14,6 millions se sont retrouvées sans accès à l’eau potable pendant les dernières tempêtes hivernales meurtrières. mois.

Maintenant, la Floride est considérée comme une autre source de préoccupation, car les briseurs de printemps sont restés fidèles à la tradition et se sont dirigés vers les plages et les bars du Sunshine State malgré des infections encore supérieures à 65000 par jour dans tout le pays.

Des hordes d’étudiants ont été aperçus en train de cuisiner par temps ensoleillé sur les plages de Fort Lauderdale et de Miami Beach et en train de faire la fête dans des bars populaires sans masque en vue cette semaine.

Les fêtards ont afflué vers les plages et les bars pour la tradition annuelle après que le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il avait accueilli plus de visiteurs pour aider à la reprise économique de la pandémie.

Les étudiants du Collège apprécient depuis longtemps les plages et les bars de Floride pour leur escapade annuelle.

Mais les frivolités ont été perturbées l’année dernière alors que les vacances de printemps coïncidaient avec une grande partie du pays plongé dans le verrouillage alors que la pandémie arrêtait l’Amérique.

Cette année, le maire Dan Gelber de Miami Beach a déclaré à WSVN 7 News que l’endroit populaire se prépare à une « semaine de relâche plus grande que la normale » alors que les Américains fatigués de COVID se dirigent vers les rives au milieu d’une chute des cas et des espoirs de vaccinations.

Et les fêtards ont reçu la bénédiction du gouverneur républicain DeSantis, qui a déclaré dans son discours sur l’état de l’État à Tallahassee cette semaine qu’il accueillait davantage de visiteurs en Floride.

En l’absence de protocoles à l’échelle de l’État, certaines régions appliquent maintenant leurs propres règles de sécurité COVID-19 plus strictes pour la période de relâche.

Les responsables de Miami Beach ont introduit des limites sur la capacité des personnes sur certaines plages publiques et dans les parkings, tandis que la consommation d’alcool et l’installation de tentes et de glacières sont interdites sur les plages.

Dans tout le pays, le nombre de cas, de décès et d’hospitalisations a diminué depuis le début de l’année, selon les données

Seuls quatre États – New York, New Jersey, le district de Columbia et la Géorgie – enregistrent désormais plus de 200 patients par million d’habitants (à gauche). Le 4 février, plus de la moitié de tous les États américains l’ont fait (à droite)

Les règles sont en place du 22 février au 12 avril pour couvrir la période des fêtes populaire et la présence policière est plus importante pour faire appliquer les règles.

Le directeur de la ville de Miami Beach, Raul Aguila, a déclaré aux fêtards qui ne voulaient pas respecter les restrictions pour rester à l’écart de la Floride et se diriger vers Sin City à la place.

«Si vous venez ici avec une attitude de fête, changez votre réservation de vol maintenant et allez à Vegas», a déclaré Aguila lors d’une réunion du conseil municipal.

« Miami Beach ne tolérera pas l’anarchie. »

Aguila a ajouté dans un communiqué de presse que quiconque ne passerait pas ses vacances « de manière responsable » serait arrêté.

Pour le personnel du bar et les serveuses travaillant dans les bars de plage, la période des fêtes a fait craindre un pic soudain de cas.

Une hôtesse de Kantina à Miami Beach a déclaré au Daily Beast que les nouveaux visiteurs ne prenaient pas le virus au sérieux et pourraient poser un risque pour la santé des travailleurs de l’hôtellerie qui ne sont pas encore éligibles au vaccin.

« Je pense que Spring Break va être fou et que les cas vont exploser », a déclaré Candelaria Mesa.

«Les gens font la fête et ne prennent pas les précautions au sérieux.

Elle a ajouté: « Je connais des gens ici qui sont plus âgés que moi et qui souffrent d’asthme qui veulent [the vaccine]. Et ils devraient pouvoir l’obtenir.

Les travailleurs de l’hôtellerie ne sont pas encore en mesure de se faire vacciner en Floride, où plus de 31 000 personnes sont décédées et 1,93 million ont été infectées.

Les agents des forces de l’ordre, les pompiers et le personnel scolaire âgés de 50 ans et plus ont été ajoutés à la liste de ceux qui peuvent désormais se faire vacciner cette semaine en plus des travailleurs de la santé de première ligne et des personnes âgées de 65 ans et plus déjà éligibles.

DeSantis n’a pas donné de calendrier pour savoir quand les employés des restaurants et des bars peuvent se faire photographier.

Au total, 15,8% des Floridiens ont eu leur première dose et 8,8% ont eu à la fois leur première et leur deuxième.

Dans tout le pays, plus de 82 millions de doses ont été administrées, 16,3% des Américains étant désormais entièrement vaccinés et 8,4% ayant reçu leur première dose.

Comme une grande partie du pays, les cas, les décès et les hospitalisations de COVID-19 sont en baisse depuis fin janvier en Floride. Quatre Floridiens sont décédés mercredi du virus contre 172 il y a un mois le 3 février.

Cependant, le virus est toujours présent avec 6144 nouveaux cas mercredi tandis que des chercheurs de l’Université de Miami ont déclaré que la souche britannique « super-COVID » – qui est plus contagieuse – est responsable d’environ un quart des nouveaux cas.

Partout en Amérique, 28,8 millions de personnes ont été infectées et près de 520 000 sont décédées depuis le début de la pandémie.