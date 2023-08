La Floride se prépare à une onde de tempête « catastrophique » alors qu’Idalia se renforce jusqu’à devenir un ouragan de catégorie 2 – en direct

15h14 HAE État d’urgence décrété en Caroline du Nord et du Sud

La Caroline du Nord et la Caroline du Sud ont chacune déclaré l’état d’urgence avant les impacts potentiels de l’ouragan Idalia.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré l’urgence lundi « pour activer le plan d’opérations d’urgence de l’État, déroger aux règles de transport pour faciliter le transport de carburant et de fournitures et services essentiels, aider les premiers intervenants et aider l’industrie agricole à se préparer à l’avance aux intempéries et à protéger les consommateurs contre les prix abusifs. « , un déclaration dit de son bureau.

« Nous continuons de surveiller le parcours d’Idalia et ses impacts potentiels sur notre État et il est essentiel de nous assurer que nous sommes pleinement préparés », a déclaré Cooper.

Il est important que les Carolines du Nord rassemblent des kits d’urgence et se préparent à la tempête avant qu’il ne soit trop tard. Nous voulons également nous assurer que nos agriculteurs sont en mesure de protéger leurs cultures.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henri McMastera déclaré l’état d’urgence mardi, avertissant que même si l’État « pourrait éviter les pires impacts de l’ouragan Idalia », les résidents devraient « faire les préparatifs appropriés » et les autorités veilleraient à avoir « les ressources nécessaires en place pour répondre aux inondations et sont capable de réagir rapidement si les prévisions se détériorent », a rapporté Fox.

L’état d’urgence a également été décrété pour la Géorgie.