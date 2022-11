La Floride se prépare à l’ouragan Nicole tout en se remettant d’Ian

La tempête est passée au nord-ouest des Bahamas tôt mercredi matin avec des vents maximaux de 70 milles à l’heure, a indiqué le National Hurricane Center. Les vents de force tempête tropicale s’étendent sur plus de 400 milles du centre et pourraient déjà être ressentis le long de la côte est mercredi.

Le président Biden a approuvé une aide d’urgence fédérale à 45 comtés de l’est, du centre et du sud de la Floride, dont Miami-Dade, Broward et Palm Beach, ainsi qu’aux tribus Miccosukee et Seminole.

Nicole est arrivée tard dans ce qui a été une saison des ouragans inhabituelle, qui avait démarré lentement avant de s’accélérer. Depuis mercredi, il y a eu 14 tempêtes nommées, avec sept ouragans.

“C’est presque comme l’hiver dans le nord – parfois, il ne veut tout simplement pas lâcher prise”, a déclaré Bill Birch, un conseiller municipal de Briny Breezes, une petite communauté d’îles-barrières du comté de Palm Beach prise en sandwich entre l’océan Atlantique et l’Intracoastal Waterway. La plupart des 600 habitants de la ville avaient évacué mercredi midi.

À Briny Breezes, une communauté de 43 acres de maisons préfabriquées et mobiles entre Boynton Beach et Delray Beach, de nombreuses résidences sont fermées et vides pendant la majeure partie de la saison des ouragans, tandis que leurs propriétaires de snowbirds passent l’été et l’automne dans le nord. La saison des ouragans dure officiellement jusqu’au 30 novembre, mais la plupart des résidents migrateurs ont commencé à revenir en ville après Halloween pour démonter leurs volets anti-ouragan, prêts à glisser vers l’hiver.