La Floride se prépare à l’ouragan Milton alors que les communautés se remettent d’Hélène et d’Ian de 2022

FORT MYERS BEACH, Floride — La côte du golfe de Floride se prépare mardi à l’impact de L’ouragan Milton des vents presque records et une onde de tempête massive attendue, qui pourraient détruire des zones déjà ébranlées par la dévastation d’Hélène il y a 12 jours et qui se remettent encore de la colère d’Ian il y a deux ans.

Presque toute la côte ouest de la Floride était sous le coup d’un avertissement d’ouragan tôt mardi alors que la tempête de catégorie 5 et ses vents de 165 mph (265 km/h) se glissaient vers l’État à 9 mph (14 km/h), aspirant l’énergie des eaux chaudes du golfe du Mexique. L’ouragan atlantique le plus puissant jamais enregistré est celui d’Allen dans les années 1980, qui a atteint des vitesses de vent de 190 mph (306 km/h) alors qu’il traversait les Caraïbes et le Golfe avant de frapper le Texas et le Mexique.

Le centre de Milton pourrait débarquer mercredi dans le Baie de Tampa région, qui n’a pas été directement touchée par un ouragan majeur depuis plus d’un siècle. Les scientifiques s’attendent à ce que le système s’affaiblisse légèrement avant de toucher terre, même s’il pourrait conserver la force d’un ouragan alors qu’il traverse le centre de la Floride en direction de l’océan Atlantique. Cela épargnerait largement les autres États ravagé par Hélènequi a tué au moins 230 personnes sur son trajet entre la Floride et les Appalaches.

Tampa Bay n’a pas été directement touchée par un ouragan majeur depuis 1921, et les autorités craignent que la chance ne soit sur le point de tourner pour la région et ses 3,3 millions d’habitants. Le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour la Floride et la représentante américaine Kathy Castor a déclaré que 7 000 travailleurs fédéraux étaient mobilisés pour contribuer à l’une des plus grandes mobilisations de personnel fédéral de l’histoire.

« C’est la vraie affaire ici avec Milton », a déclaré la maire de Tampa, Jane Castor, lors d’une conférence de presse lundi. « Si vous voulez affronter Dame Nature, elle gagne à 100 % du temps. »

La région de Tampa Bay est encore en train de rebondir après Hélène et sa puissante vague – un mur d’eau pouvant atteindre 2,4 mètres qu’elle a créé même si son œil se trouvait à 100 milles (160 kilomètres) au large. Douze personnes y sont mortes, les dégâts les plus graves ayant eu lieu le long d’une chaîne d’îles-barrières allant de Saint-Pétersbourg à Clearwater.

Les prévisionnistes ont averti que Milton pourrait provoquer une onde de tempête de 8 à 12 pieds (2,4 à 3,6 mètres), conduisant à l’émission d’ordres d’évacuation pour les communautés balnéaires tout au long de la côte du Golfe. En Floride, cela signifie que quiconque reste est livré à lui-même et que les premiers intervenants ne sont pas censés risquer leur vie pour les secourir au plus fort de la tempête.

Les retardataires étaient un problème pendant Hélène et Ian de 2022. De nombreux habitants n’ont pas tenu compte des nombreux avertissements, affirmant qu’ils avaient évacué lors des tempêtes précédentes, mais que les fortes vagues ne se sont pas matérialisées. Mais il y avait des preuves lundi que les gens sortaient avant l’arrivée de Milton.

Un flux constant de véhicules s’est dirigé vers le nord en direction du Florida Panhandle sur l’Interstate 75, la principale autoroute du côté ouest de la péninsule, tandis que les habitants obéissaient aux ordres d’évacuation. La circulation a obstrué les voies en direction sud de l’autoroute sur des kilomètres alors que d’autres résidents se dirigeaient vers la sécurité relative de Fort Lauderdale et de Miami, de l’autre côté de l’État.

À environ 240 kilomètres au sud de Tampa, Fort Myers Beach était presque une ville fantôme lundi après-midi lorsqu’un ordre d’évacuation est entré en vigueur. Ian a dévasté la communauté de 5 000 habitants il y a deux ans, son onde de tempête de 4,5 mètres détruisant ou endommageant gravement 400 maisons et entreprises. Quatorze personnes y sont mortes alors qu’elles tentaient d’échapper à la tempête, et des dizaines ont dû être secourues.

Lundi, les quelques habitants retrouvés faisaient une course contre la montre pour protéger leurs immeubles et leurs biens. Aucun n’a dit qu’il resterait.

Les signes de la dévastation d’Ian restent visibles partout. Les maisons reconstruites côtoient d’autres dans différents états de construction. Il existe de nombreux terrains vacants, autrefois rares.

«Auparavant, toute cette rue était remplie de maisons», a déclaré Mike Sandell, propriétaire de Pool-Rific Services. Ses ouvriers retiraient et stockaient lundi les pompes et les radiateurs des piscines de ses clients afin qu’ils ne soient pas détruits.

Des matériaux de construction comme des briques, des canalisations et même des latrines des travailleurs bordaient les rues, des projectiles potentiels qui pourraient causer davantage de dégâts en cas de surtension.

À la plage lundi après-midi, les travailleurs ont vidé activement la remorque triple largeur qui abrite The Goodz, un magasin combinant quincaillerie, dépanneur, articles de pêche, glaces et articles de plage. Le propriétaire Graham Belger a déclaré qu’il avait déplacé son « Your Island Everything Store » dans la caravane après qu’Ian ait détruit son bâtiment permanent de l’autre côté de la rue.

« Nous allons reconstruire, mais ça va être mauvais », a-t-il déclaré.

À proximité, Don Girard et son fils Dominic ont travaillé pour consolider la maison de vacances et de location de trois étages de la famille, située à environ 30,5 mètres de l’eau. Son garage et son entrée au premier étage ont été inondés par Hélène le mois dernier, par l’ouragan Debby en août et par une marée provoquée par une récente super lune.

Ian était de loin le pire. Ses vagues se sont écrasées sur le deuxième étage de la maison de 14 ans, détruisant le revêtement de sol. Girard a réparé les dégâts et sa maison bleu aqua et blanc contraste avec la maison plus ancienne à un étage de l’autre côté de la rue. Il a été submergé par Ian, n’a jamais été réparé et reste vacant. Ses murs autrefois blanc cassé sont désormais teintés de marron. Le contreplaqué recouvre les trous qui contenaient autrefois les fenêtres et les portes.

Girard, qui possède une entreprise de bannières et de drapeaux au Texas, a déclaré que même si ses sentiments à l’égard de la propriété de sa maison sont pour la plupart positifs, ils deviennent mitigés. Il a déclaré que chaque mois de décembre, sa famille élargie s’y réunissait pour les vacances. À cette époque de l’année, les températures dans le sud-ouest de la Floride se situent généralement dans les années 70 (moins de 20 degrés Celsius) avec peu de pluie ou d’humidité. La région et ses plages se remplissent de touristes.

« À Noël, il n’y a pas de meilleur endroit au monde », a déclaré Girard.

Mais les inondations provoquées par Ian, les autres tempêtes et maintenant Milton le laissent frustré.

« Ça a été difficile, je ne vais pas vous mentir », a déclaré Girard. « Les deux dernières années ont été plutôt mauvaises. »

Daley a rapporté de Tampa. Les rédacteurs d’Associated Press Mike Schneider à Orlando, Kate Payne à Tampa, Freida Frisaro à Fort Lauderdale, Seth Borenstein à Washington, Brendan Farrington à Tallahassee et Mark Stevenson à Mexico ont contribué à ce rapport.