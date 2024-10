La Floride se prépare à des évacuations massives alors que l’ouragan Milton vise les principales zones métropolitaines

FORT LAUDERDALE, Floride — La Floride se prépare à ce qui pourrait être sa plus grande évacuation depuis sept ans alors que l’ouragan Milton se renforce au-dessus des eaux chaudes et se dirige vers les principaux centres de population, notamment Tampa et Orlando.

Environ 7 millions de personnes ont été invitées à évacuer la Floride en 2017 lorsque l’ouragan Irma s’est abattu sur l’État. L’exode a bloqué les autoroutes, entraîné des files d’attente de plusieurs heures dans les stations-service qui avaient encore du carburant et laissé les évacués frustrés et, dans certains cas, jurés. ne plus jamais évacuer.

L’ouragan Milton était centré dimanche soir à environ 230 milles (370 kilomètres) à l’ouest-nord-ouest de Progreso, au Mexique, et à 765 milles (1 235 kilomètres) à l’ouest-sud-ouest de Tampa avec des vents maximums soutenus de 90 mph (150 kmh), selon le National Hurricane Center. signalé.

Bien que les modèles de prévision varient considérablement, la trajectoire la plus probable suggère que Milton pourrait toucher terre mercredi dans le Baie de Tampa zone et restent un ouragan alors qu’il traverse le centre de la Floride jusqu’à l’océan Atlantique. Cela épargnerait largement d’autres États du sud-est ravagés par Ouragan Hélènequi a causé des dégâts catastrophiques depuis la Floride jusqu’au les Appalaches et un bilan qui s’est élevé dimanche à au moins 230 personnes.

La péninsule du Yucatan au Mexique, la péninsule de Floride, les Keys de Floride et le nord-ouest des Bahamas devraient surveiller la progression du système, a indiqué le centre des ouragans. De fortes pluies étaient attendues dimanche avant l’ouragan et se combineront probablement avec les précipitations de Milton pour inonder les cours d’eau et les rues de Floride, où les prévisionnistes ont annoncé que jusqu’à 30 centimètres de pluie pourraient tomber par endroits jusqu’à mercredi soir.

S’appuyant sur les leçons apprises lors d’Irma et d’autres tempêtes précédentes, la Floride met en place du carburant d’urgence pour les véhicules à essence et des stations de recharge pour les véhicules électriques le long des routes d’évacuation, a déclaré Kevin Guthrie, directeur exécutif de la Division de gestion des urgences de Floride, lors d’un point de presse dimanche.

« Nous examinons tous les emplacements potentiels et possibles qui peuvent potentiellement héberger quelqu’un, comme ce que nous appelons dans la gestion des urgences, un refuge de dernier recours », a ajouté Guthrie.

L’ouragan Milton s’intensifie rapidement et sera probablement un ouragan majeur avant de s’abattre sur la côte du Golfe ravagée par les tempêtes milieu de la semaine.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré dimanche que même s’il reste à voir où Milton frappera, il est clair que l’État sera durement touché.

« Je ne pense pas qu’il existe un scénario dans lequel nous n’aurions pas d’impact majeur à ce stade », a-t-il déclaré.

« Vous avez le temps de vous préparer – toute la journée d’aujourd’hui, toute la journée de lundi, probablement toute la journée de mardi pour être sûr que votre plan de préparation aux ouragans est en place », a déclaré DeSantis. « Si vous êtes sur la côte ouest de la Floride, sur les îles-barrières, supposez simplement qu’on vous demandera de partir. »

Avec Milton atteignant le statut d’ouragan, c’est la première fois que l’Atlantique connaît trois ouragans simultanés après septembre, selon Phil Klotzbach, spécialiste des ouragans à l’Université d’État du Colorado. Il y a eu quatre ouragans simultanés en août et septembre.

La région de Saint-Pétersbourg et de Tampa Bay est encore en train de nettoyer les dégâts considérables causés par Hélène et sa puissante onde de tempête. Douze personnes ont péri lorsque Hélène a inondé la côte, les dégâts les plus graves étant survenus sur l’étroite chaîne d’îles-barrières de 32 kilomètres qui s’étend de Saint-Pétersbourg à Clearwater.

DeSantis a étendu dimanche sa déclaration d’état d’urgence à 51 comtés et a déclaré que les Floridiens devraient se préparer à davantage de pannes de courant et de perturbations, en s’assurant qu’ils disposent d’une semaine de nourriture et d’eau et qu’ils sont prêts à prendre la route.

« Nous nous préparons (…) à la plus grande évacuation que nous ayons connue, très probablement depuis 2017 », Ouragan Irma« , a déclaré Guthrie.

Les personnes qui vivent dans des maisons construites après le renforcement des codes de Floride en 2004, qui ne dépendent pas d’une électricité constante et qui ne se trouvent pas dans des zones d’évacuation devraient probablement éviter les routes, a déclaré Guthrie.

Toutes les classes et activités scolaires du comté de Pinellas à Saint-Pétersbourg ont été fermées de manière préventive du lundi au mercredi à l’approche de Milton. Les autorités de Tampa ont ouvert gratuitement tous les garages de la ville aux résidents espérant protéger leurs voitures des eaux de crue, y compris les véhicules électriques. Les véhicules doivent être laissés au troisième étage ou plus dans chaque garage.

Pas moins de 4 000 soldats de la Garde nationale aident les équipes de l’État à enlever les débris, a déclaré DeSantis, et il a ordonné aux équipes de Floride envoyées en Caroline du Nord à la suite de l’accident d’Hélène de revenir en préparation pour Milton.

« Tous les actifs disponibles de l’État (…) sont mobilisés pour aider à éliminer les débris », a déclaré DeSantis. « Nous y allons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7… tout le monde est sur le pont. »

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a défendu la réponse de son agence à la destruction de l’ouragan après la décision des Républicains. fausses allégationsamplifié par l’ancien président Donald Trump, a créé une frénésie de désinformation à travers des communautés dévastées.

« Ce genre de rhétorique n’aide pas les gens et c’est vraiment dommage que nous donnions la priorité à la politique avant d’aider les gens », a déclaré Criswell à George Stephanopoulos d’ABC. Cela a créé la peur et la méfiance parmi les habitants à l’égard des milliers d’employés et de bénévoles de la FEMA sur le terrain dans le sud-est, a-t-elle déclaré.

Malgré cela, Criswell a déclaré que l’agence se préparait déjà pour Milton, bien avant de savoir exactement où la tempête se déplacera à travers la péninsule de Floride cette semaine.

« Nous travaillons avec l’État là-bas pour comprendre quelles seront leurs exigences, afin que nous puissions les mettre en place avant qu’elles n’atteignent terre », a-t-elle déclaré.

L’aide fédérale en cas de catastrophe a dépassé les 137 millions de dollars depuis l’attaque d’Hélène il y a plus d’une semaine, l’une des plus grandes mobilisations de personnel et de ressources de l’histoire récente, a annoncé dimanche la FEMA.

Quelque 1 500 soldats en service actif, plus de 6 100 gardes nationaux et près de 7 000 employés fédéraux ont été déployés, expédiant plus de 14,9 millions de repas, 13,9 millions de litres (3,6 millions de gallons) d’eau, 157 générateurs et 505 000 bâches, tout en approuvant plus de 30 millions de dollars en logement et autres types d’aide pour plus de 27 000 ménages, selon la FEMA, la Maison Blanche et le ministère de la Défense.

Plus de 800 personnes incapables de rentrer chez elles séjournent dans des hébergements fournis par la FEMA et 22 refuges hébergent toujours près de 1 000 personnes alors que les opérations mobiles d’alimentation continuent d’aider les survivants. La réponse à Hélène ne s’arrêtera pas pendant Milton et ses conséquences, car la FEMA a la capacité de faire face à plusieurs catastrophes simultanément, a déclaré l’agence.

« Mon administration n’épargne aucune ressource pour soutenir les familles alors qu’elles entament leur chemin vers la reconstruction », a déclaré Biden. « Nous continuerons à travailler main dans la main avec les dirigeants locaux et étatiques, quel que soit le parti politique et peu importe le temps que cela prendra. »