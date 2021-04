Un plan visant à libérer des millions de moustiques génétiquement modifiés dans le but de lutter contre la maladie dans les Keys de Floride a suscité de vives inquiétudes parmi les habitants, certains affirmant que l’expérience «criminelle» les transformera en cobayes.

Dirigé par le Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) et Oxitec, une société britannique de biotechnologie qui a reçu le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, le projet vise à transformer 500 millions de bogues modifiés par des gènes en liberté dans les Keys à partir de cette semaine, le deux organes annoncés dans une déclaration commune.

Pour la première étape du plan, qui devrait être élargie plus tard, des boîtes à moustiques seront placées à six endroits, qui, sur 12 semaines, relâcheront environ 144000 moustiques Aedes aegypti, une espèce la plus étroitement liée à la transmission de maladies telles que la dengue, le Zika et le jaune. fièvre. Si tout se passe comme prévu, les insectes mâles non piqueurs s’accoupleront avec des femelles piqueuses locales, dont la progéniture femelle est programmée pour mourir, aidant à contrôler la population d’Aedes aegypti et à réduire la propagation de la maladie.

Alors que l’espèce particulière ne représente qu’environ 4% de la population totale des Keys, elle est en retard «Pratiquement tout» les maladies transmises par les moustiques sont transmises aux humains, ainsi que certaines qui sont transmises aux animaux, comme le ver du cœur, selon Oxitec.

Approuvé par l’Agence de protection de l’environnement en mai dernier dans le cadre d’un permis d’utilisation expérimentale, le projet vise également à réduire l’utilisation de pesticides chimiques, qui peuvent être nocifs pour la faune locale. Cependant, alors qu’Oxitec a présenté cela comme un avantage majeur dans la vente du plan aux dirigeants locaux, le conseil de contrôle des moustiques n’a jusqu’à présent donné aucune indication de plans visant à réduire l’utilisation des pesticides.





La société basée au Royaume-Uni, fondée en 2002 à l’Université d’Oxford, affirme également que le soutien public au plan «Reste élevé», même si les habitants expriment un scepticisme extrême, certains s’adressent directement aux dirigeants communautaires.

«Nous ne sommes peut-être pas des scientifiques, mais nous lisons. Et ce que dit Oxitec et ce que nous lisons à partir d’autres sources sont deux choses complètement différentes. » un habitant concerné, Meagan Hull, a déclaré lors d’une réunion du conseil de village en mars, ajoutant «Je vous en supplie, je vous implore de prendre des mesures immédiates [and] envisagez une résolution contre cette technologie. »

Je trouve criminel que nous soyons intimidés dans cette expérience – criminel que nous soyons soumis à ce terrorisme par notre propre conseil de contrôle des moustiques des Keys de Floride.

Une autre locale a également déclaré qu’elle était «Incroyablement préoccupé» que le plan progresse, ce qui indique le risque que des moustiques femelles piquantes, piratées par le gène, émergent dans la communauté.

«Tout le monde dit que cela n’arrivera pas, mais je n’ai pas confiance en cela» dit-elle, suggérant également un « manque de transparence » d’Oxitec et des agences gouvernementales concernées.

Même certains élus ont exprimé leur appréhension, le conseiller Mark Gregg appelant les moustiques OGM «Bugs Frankenstein.»

«J’entends d’autres personnes dire que nous sommes en train de devenir des cobayes. Peut-être que nous le sommes … Je ne sais tout simplement pas que ce soit encore prêt pour les heures de grande écoute, » il a dit.

Le conseil de contrôle des moustiques, cependant, insiste sur la nécessité d’améliorer ses méthodes de contrôle en raison du développement de la résistance aux pesticides chez les insectes porteurs de maladies, affirmant que le projet Oxitec pourrait fournir de nouveaux outils qui sont « Sûrs, respectueux de l’environnement et ciblés. »





Oxitec n’est pas étranger aux suceurs de sang génétiquement modifiés, ayant déjà libéré plus d’un milliard d’insectes en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, comme une expérience de 27 mois au Brésil en 2013 qui visait à réduire de 90% la population locale de moustiques. . À l’instar de l’initiative dans les Keys, la progéniture des moustiques génétiquement modifiés était censée mourir au Brésil, mais Oxitec a été critiquée en 2019 après que des chercheurs aient publié une étude alléguant que les insectes se reproduisaient, constatant que jusqu’à 60% des moustiques analysés contenaient des traces. de gènes modifiés.

Alors que la société a plus tard contesté ces résultats, insistant sur le fait que l’expérience s’est déroulée comme prévu, d’autres efforts d’Oxitec ont également fait l’objet de critiques. Un projet similaire dans les îles Caïmans a été interrompu en 2018 après que les responsables locaux ont conclu qu’il avait échoué, le ministre de la Santé Dwayne Seymour affirmant que le plan «N’obtenait pas les résultats que nous pensions pouvoir obtenir.»

Quelques mois avant la fin de son contrat avec les îles Caïmans, la société a annoncé un partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour produire des produits similaires. « amical » et « Autolimitation » les moustiques, cette fois pour les espèces Anopheles, qui propagent le paludisme. Depuis lors, Oxitec a récolté un peu moins de 8,5 millions de dollars de Gates, selon les registres financiers de la fondation, recevant plus de 1,2 million de dollars jusqu’à présent en 2021 seulement. On ne sait pas si l’un de ces fonds a été consacré au plan des Florida Keys.





