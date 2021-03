Les experts ont déclaré que les craintes d’une « quatrième vague » frappant les États-Unis pourraient avoir été exagérées alors que la Floride continue d’enregistrer une baisse des cas de coronavirus et des décès malgré le plus grand nombre de cas de la variante super-COVID du Royaume-Uni que tout autre État.

Les données du CDC montrent qu’un cinquième de tous les cas américains de la souche B.1.1.7 la plus contagieuse et la plus mortelle détectée pour la première fois dans le sud de l’Angleterre proviennent du Sunshine State.

Au total, la Floride a enregistré 690 cas, éclipsant une grande partie du reste des États-Unis où 44 des 50 États ont enregistré moins de 100 cas. L’état le plus élevé suivant, le Michigan, en compte 563, suivi du Colorado avec 267.

La prévalence de la nouvelle souche sur le sol américain a fait craindre une quatrième vague du virus, alors que le pays se remettait sur pied et que les États rouvraient leurs portes.

Tous les yeux se sont tournés vers la Floride car – parallèlement au nombre élevé de cas de variantes – l’État a également poursuivi l’un des plans de réouverture les plus agressifs et n’a pas de mandat de masque en place.

Ces dernières semaines, de nombreux briseurs de printemps sans masque ont afflué vers les bars et les plages bondés et le gouverneur Ron DeSantis a exhorté les gens à se rendre dans l’État pour remettre son économie sur pied.

Mais alors que les craintes grandissaient que la tension et un assouplissement des règles créeraient un creuset pour la nouvelle souche de virus, les cas et les décès ont continué à suivre une tendance à la baisse dans tout l’État.

La ligne sombre de ce graphique montre la moyenne mobile sur sept jours de la nouvelle souche B.1.1.7 en proportion de tous les nouveaux cas en Floride. Il montre que la variante représentait 33% de tous les nouveaux cas le 25 février, date pour laquelle les dernières données sont disponibles.

Cas de Floride par variante: SARS-CoV-2 d’origine = 1 967 169 Variante britannique B.1.1.7 = 690 Brésil variante P.1 = 5 Afrique du Sud B.1.351 = 1 Total des cas 1 967 865 Source: CDC / Département de la santé de Floride

Le Dr Eric Topol de Scripps Research a déclaré à Yahoo News que la Floride avait été un cas test pour voir si la nouvelle souche ravagerait les États-Unis.

« Nous avons un indicateur pour savoir si la souche B.1.1.7 frappera les États-Unis – Floride », a-t-il déclaré à Yahoo.

Et jusqu’à présent, la prévalence de la nouvelle souche ne s’est pas traduite par davantage de décès ou de cas de virus.

«Et il n’y a aucun signe d’augmentation des cas. Tout va bien jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

«Les bonnes nouvelles de Floride sont un signe encourageant pour le reste d’entre nous. Cela ne veut pas dire que l’Amérique est sortie du bois. Mais cela suggère que nous pourrions émerger plus tôt que nous ne le pensions », a écrit Andrew Romano pour Yahoo News.

La Floride a en fait connu une baisse de 75% du nombre total de cas depuis début janvier.

La dernière vague de COVID de l’État a culminé le 8 janvier à 84 nouveaux cas par jour pour 100000 habitants, mais les cas ont régulièrement baissé et se sont élevés à 22 pour 100000 jeudi.

Les hospitalisations ont également diminué de moitié au cours de la même période, tout comme le taux de positivité des tests en Floride, qui est maintenant de 4,88%.

Les décès ont également fortement diminué avec cinq décès enregistrés jeudi, contre 131 il y a exactement un mois le 11 février.

Cela survient malgré la nouvelle variante représentant près d’un cinquième de tous les nouveaux cas enregistrés dans l’État entre le 19 décembre – lorsque le premier cas de la nouvelle souche a été détecté en Floride – et le 25 février, selon Outbreak.info.

Les données montrent que 18% des cas dans cette période sont ceux de la nouvelle souche.

La Floride est en tête du pays dans les cas confirmés de la variante britannique avec 690 tandis que la plupart des autres États ont moins de 100 cas de la souche

Des étudiants du Collège sont descendus en Floride pour les vacances de printemps avec des plages de Fort Lauderdale remplies de fêtards sans masque

Un mélange de briseurs de printemps, de familles et d’habitants à Cocoa Beach cette semaine

« Si les cas continuent de baisser en Floride malgré les variantes en circulation, la variante ne sera peut-être pas aussi mauvaise que prévu », a déclaré l’épidémiologiste PhD Suzanne Judd (non représentée) à DailyMail.com. Ci-dessus, les briseurs de printemps descendent jeudi à Fort Lauderdale, en Floride

Pourtant, de nouveaux cas en Floride ont continué de plonger, chutant de 75% depuis début janvier, malgré les avertissements apocalyptiques concernant le Super Bowl et l’assouplissement des restrictions commerciales.

Sa domination augmente cependant les données montrent, la moyenne mobile sur sept jours atteignant 33% le 25 février, date à laquelle les dernières données sont disponibles.

Plus tôt cette semaine, des chercheurs séparés estimé que B117 avait en fait atteint plus de la moitié de tous les nouveaux cas en Floride, après avoir représenté seulement 4 pour cent des cas il y a un mois.

Au total, les 690 cas de la nouvelle variante représentent une petite proportion des 1,9 million de cas enregistrés par la Floride depuis mars dernier.

Cela dit, les experts de la santé estiment que le nombre réel de cas de variantes en Floride est beaucoup plus élevé que les chiffres officiels, car moins de 1% des cas sont testés pour des mutations.

Des avertissements terribles ont été émis par des responsables britanniques selon lesquels la variante B117 est jusqu’à 70% plus contagieuse que les brins précédents, et de nouvelles recherches suggérant qu’elle est deux fois plus meurtrière, suscitant des craintes qu’une poussée de variante puisse dépasser les déploiements de vaccins.

Alors que la Floride suggère que les craintes ont peut-être été exagérées, les experts disent que les données doivent être vérifiées en permanence.

Le pourcentage de tests de surveillance en Floride avec « échec de la cible du gène S », dont la grande majorité sont des cas B117, dépasse 50% cette semaine

Les décès ont fortement chuté en Floride, les hospitalisations et les cas ayant également diminué

«Je pense que nous continuons à regarder les données. Si les cas continuent de baisser en Floride malgré les variantes en circulation, peut-être que la variante ne sera pas aussi grave que prévu », a déclaré Suzanne Judd, épidémiologiste au doctorat à l’Université de l’Alabama à la School of Public Health de Birmingham, à DailyMail.com.

«C’est pourquoi nous devons éviter de spéculer sur les variantes tant que nous n’avons pas les données», a-t-elle ajouté.

Certains experts pensent que les signes positifs selon lesquels la variante ne déclenche pas une nouvelle vague pourraient être au moins en partie dus au déploiement du vaccin.

Pendant ce temps, 18,5% des Floridiens ont reçu au moins une dose de vaccin COVID et 10% sont désormais entièrement vaccinés, selon les données du CDC.

Judd, l’épidémiologiste, a souligné que les données d’Israël ont montré que même une vaccination partielle semble limiter la propagation du B117, suggérant que le déploiement du vaccin est arrivé juste à temps.

«Bien que la variante se propage rapidement au Royaume-Uni, il y avait peu de données sur la façon dont elle se propagerait dans la population avec un certain niveau de vaccination», a-t-elle déclaré.

Les étudiants du Collège sont descendus en Floride pour les vacances de printemps avec des plages de Fort Lauderdale remplies de fêtards sans masque. La Floride est la capitale B117 des États-Unis, mais le nombre de cas est en baisse

Pendant ce temps, une nouvelle recherche troublante a émergé, suggérant que la variante B117, également connue au Royaume-Uni sous le nom de « variante Kent », est plus mortelle et plus contagieuse.

La variante la plus infectieuse, qui a balayé le Royaume-Uni à la fin de l’année dernière avant de se propager dans le monde, est entre 30% et 100% plus mortelle, selon une nouvelle étude.

Les épidémiologistes des universités d’Exeter et de Bristol ont déclaré que les données suggèrent que la variante est associée à un taux de mortalité significativement plus élevé chez les adultes par rapport aux souches précédemment en circulation.

Robert Challen, de l’Université d’Exeter, auteur principal de l’étude, a déclaré: « Dans la communauté, la mort de Covid-19 est encore un événement rare, mais la variante B117 augmente le risque.

« Couplé à sa capacité à se propager rapidement, cela fait du B117 une menace qui doit être prise au sérieux. »

Les chercheurs ont examiné les taux de mortalité parmi les personnes infectées par la nouvelle variante et celles infectées par d’autres souches.

Ils ont constaté que le variant détecté pour la première fois dans le Kent avait entraîné 227 décès sur un échantillon de 54 906 patients – contre 141 parmi le même nombre de patients étroitement appariés qui avaient les souches précédentes.

Les mutations du virus ont soulevé des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins contre les nouvelles souches, y compris la souche B117.

Mais la recherche suggère que le vaccin Pfizer est tout aussi efficace contre la variante du coronavirus que contre la souche pandémique d’origine, et d’autres études indiquent que le vaccin Moderna est également très efficace contre la variante.