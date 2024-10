La Floride revient à quelque chose comme la normale après l’ouragan Milton

ELLENTON, Floride — Les comtés de Floride durement touchés par Ouragan Milton Les habitants reviennent à un semblant de normalité, avec le rétablissement du courant dans la plupart des régions lundi, la réouverture des stations-service et la préparation des élèves à leur retour à l’école.

Pourtant, certains quartiers durement touchés sont restés privés d’électricité lundi, avec de nombreuses maisons et commerces gravement endommagés, leurs rues inondées et remplies de débris. Ceux-ci pourraient prendre un certain temps à récupérer.

Lundi après-midi, les compagnies d’électricité de Floride avaient rétabli l’électricité à près de 90 % du réseau électrique. 3,4 millions de foyers et les entreprises qui ont perdu le service après que Milton ait touché terre mercredi soir en tant qu’ouragan de catégorie 3 au sud de Tampa, frappant la région avec des vents de 120 mph (205 km/h) et une onde de tempête allant jusqu’à 10 pieds (3 mètres), moins de deux semaines après la côte du Golfe a subi des dégâts importants à cause de l’ouragan Hélène. Au moins 11 personnes sont mortes.

Les trois principales compagnies d’électricité de la région s’attendent à ce que plus de 95 % de leurs clients ayant perdu l’électricité le retrouvent d’ici mardi soir, après avoir déployé des milliers de travailleurs pour réparer rapidement les lignes, les poteaux et autres infrastructures.

« Je sais que ces gars sont entrés et ont commencé à travailler dès que possible », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’une conférence de presse lundi à SeaPort Manatee, juste au sud de Tampa Bay. Il a déclaré que la reprise a été « très rapide et nous apprécions ce qu’ils ont pu faire ».

Énergie de Floride & Light, Duke Energy et TECO Energy ont également salué les efforts déployés au cours de la dernière décennie pour installer davantage de lignes électriques sous terre, installer des poteaux électriques plus solides et adopter une technologie permettant de rediriger l’électricité autour des équipements endommagés. Les zones qui restent inondées seront les dernières à être alimentées en électricité.

« L’électricité et l’eau ne se mélangent pas, nous ne pouvons donc pas rétablir l’énergie tant que l’eau n’a pas diminué pour assurer la sécurité de ces clients », a déclaré la porte-parole de Duke, Ana Gibbs.

Même après avoir rétabli le courant, les maisons dont le système électrique a été endommagé ne pourront pas le recevoir, ont indiqué les entreprises.

La plupart des stations-service ont rouvert et les files d’attente ont pour la plupart disparu. DeSantis a déclaré qu’environ 12 millions de gallons (45 millions de litres) de carburant ont été envoyés dans la région touchée au cours des quatre jours qui ont suivi la tempête, soit environ le double de ce qui serait normalement envoyé. Cela permettra de réapprovisionner les stations en panne d’essence avant l’arrivée de Milton.

La plupart des districts scolaires des zones les plus durement touchées prévoient de rouvrir leurs campus mercredi, bien que le comté de Manatee envisage de rouvrir ses écoles mardi.

DeSantis a prévenu que l’enlèvement des débris pourrait prendre jusqu’à un an, même si la Floride transfère près de 3 000 travailleurs vers le site. nettoyage. Le gouvernement fédéral a approuvé un remboursement fédéral à 100 % pour ces efforts pendant 90 jours.

Le bruit des générateurs bourdonnants remplissait toujours les rues du quartier de Chuck Porter, dans la ville d’Ellenton, le long de la rivière Manatee, à environ 40 miles au sud de Tampa.

Un poteau électrique cassé gisait toujours dans la cour d’une maison voisine. Un grand arbre déraciné bloquait toujours les lignes électriques près de l’entrée du quartier. Les camions des services publics sont passés sur l’autoroute sans s’arrêter, car ils ne pouvaient pas encore passer et effectuer des travaux de réparation.

« Personne ici n’a le pouvoir », a déclaré Porter, un retraité qui a déménagé dans la communauté il y a près de 70 ans.

Pourtant, il ne se plaignait pas. Porter et sa femme, Nancy, séjournaient avec leur fille à proximité. Le site Internet de sa compagnie d’électricité indique que son service devrait être rétabli d’ici mercredi soir, mais même un petit retard ne le dérangera pas.

« D’ici la fin de la semaine, tout ira bien », a déclaré Porter.

Lundi, les Porters balayaient encore l’intérieur de leur maison, qui a été inondée jusqu’aux genoux et inondée de boue lorsqu’Hélène a frappé il y a plus de deux semaines. Le couple regardait depuis le canapé en cuir de leur salon.

Ce sont les vents de Milton qui ont détruit les lignes électriques du quartier et arraché certains bardeaux du toit de Porter. Mais les dégâts causés par le vent à sa maison ont été minimes. Le bar de style Key West qu’il a lui-même construit dans l’arrière-cour a survécu intact, avec ses enseignes au néon et ses étalages de battes de baseball suspendues et d’ouvre-bouteilles en forme de guitare intacts.

Pourtant, les dégâts d’eau à l’intérieur étaient importants. Il remplaçait son climatiseur et son réfrigérateur, ainsi que d’autres appareils électroménagers.

« L’eau salée détruit tout », a déclaré Porter. « Toutes les douilles qui ont été mouillées, ils devront les arracher. »

Et beaucoup de ses voisins ont vu la situation s’aggraver, a-t-il déclaré : Les maisons situées dans une rue plus proche de la rivière ont été inondées par les eaux usées. D’autres ont perdu une partie de leur toit ou ont eu des fenêtres brisées.

« Cela va durer six mois ou plus » avant que tous les dégâts causés par la tempête ne soient réparés, a-t-il déclaré. « C’est l’assurance qui paie. Cela prend juste du temps.

Anderson a rapporté de Saint-Pétersbourg. Les rédacteurs de l’AP Terry Spencer à Fort Lauderdale et Brendan Farrington à Tallahassee ont contribué à ce rapport.