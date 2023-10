La Floride règle un procès concernant les données COVID et accepte de fournir des statistiques hebdomadaires au public

TALLAHASSEE, Floride (AP) — La Floride devra à nouveau fournir au public des données sur le COVID-19 après qu’un ancien représentant de l’État démocrate ait réglé un procès avec l’administration du gouverneur républicain Ron DeSantis au sujet de la décision il y a deux ans de cesser de publier des informations sur le le virus se propage en ligne.

Puis-Rep. Carlos Guillermo Smith a intenté une action en justice après que le ministère de la Santé a rejeté sa demande de dossiers publics pour les données COVID-19 en 2021 et a annoncé le règlement lundi. Il a été rejoint par le Florida Center for Government Accountability.

Le règlement oblige le département à fournir au public des données sur le COVID-19 pour les trois prochaines années, y compris des statistiques hebdomadaires sur les cas, les décès et les vaccinations par comté, groupe d’âge, sexe et race, a déclaré Smith dans un communiqué de presse. L’État doit également payer plus de 152 000 dollars de frais juridiques pour couvrir les frais juridiques des plaignants.

« Tous les Floridiens ont un droit constitutionnel aux archives publiques et le droit de recevoir des données critiques sur la santé publique en temps opportun », a déclaré Smith. « Le ministère a menti devant le tribunal sur l’existence de ces documents publics et a tout fait pour restreindre l’information et minimiser la menace du COVID. »

La Floride a arrêté les mises à jour quotidiennes du COVID-19 sur son tableau de bord en ligne en juin 2021, invoquant une diminution des cas et une augmentation des vaccinations. Plusieurs États ont ensuite fait de même.

Le ministère de la Santé n’a admis aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement et a déclaré qu’il avait toujours fourni les données aux Centers for Disease Control and Prevention. Le porte-parole du ministère, Jae Williams III, a critiqué Smith et le Florida Center for Government Accountability dans un courrier électronique, affirmant que le procès était un coup politique.

« Il est regrettable que nous ayons continué à gaspiller les ressources gouvernementales en discutant du formatage des données avec des épidémiologistes en fauteuil qui n’ont aucune formation ni aucune expertise », a déclaré Williams.

The Associated Press