La Floride rebondit et gère Vanderbilt 38-14 dans le marais

GAINESVILLE, Floride (AP) – La dernière victoire à domicile de la Floride avait plus à voir avec le Kentucky que Vanderbilt.

Une semaine après une défaite embarrassante sur la route contre les Wildcats, les Gators « sont sortis du tapis » et ont remporté une victoire éclatante contre les Commodores.

Graham Mertz a lancé trois passes de touché, dont deux à l’ailier rapproché converti Arlis Boardingham, et la Floride a géré Vanderbilt 38-14 samedi et s’est améliorée à 4-0 cette saison dans le marais.

« Si vous êtes renversé, vous devez vous relever », a déclaré Mertz. « C’était un peu notre thème cette semaine. »

Ajout de l’ailier défensif Tyreak Sapp : « Essuyez la saleté. Vous essayez de ne pas laisser cela se produire, mais c’est le cas. Le problème, c’est comment réagissez-vous ? »

Les Gators (4-2, 2-1 Conférence Sud-Est) ont rebondi après une défaite 33-14 à Lexington et ont vengé une défaite époustouflante à Nashville il y a un an.

Mertz et Boardingham ont réussi le match revanche. Mertz, qui a été projeté au sol à plusieurs reprises et qui l’a forcé une fois à rater deux jeux, a complété 30 des 36 passes pour 254 verges avant de céder la place à Max Brown en quatrième. Mertz a réussi des lancers de 2 et 15 verges à Boardingham, qui a passé toute la semaine à déplorer une passe déviée qui s’est transformée en une interception précoce contre le Kentucky.

« C’était beaucoup », a plaisanté Boardingham.

Boardingham, qui est entré dans le match avec six réceptions pour 51 verges, a terminé avec sept attrapés pour 99 verges et deux célébrations dans la zone des buts.

La défense de la Floride, après avoir été arrachée sur 329 verges au sol la semaine dernière, en a accordé 64 au sol contre Vandy.

« Parfois, vous ne jouez pas comme vous le souhaitez », a déclaré l’entraîneur des Gators, Billy Napier. « Il faut se lever du tapis et remonter sur le ring en tant que compétiteur. … Nous avons joué un peu plus comme nous le souhaitions aujourd’hui.

Les Commodores (2-5, 0-3) en ont perdu cinq de suite, dont trois matchs de championnat consécutifs par au moins 17 points chacun.

La Floride a accumulé 495 verges, dont 215 au sol. Montrell Johnson a ouvert la voie avec 135 verges et un touché en 18 courses.

Vanderbilt peut citer trois échecs de quatrième essai comme différence. Quincy Skinner en a trouvé un. Kamrean Johnson en a laissé tomber un autre. Et Ken Seals a été limogé le troisième.

« La clé pour nous aujourd’hui a été les occasions manquées », a déclaré l’entraîneur de Vandy, Clark Lea. « Nous devons être meilleurs dans ces moments-là pour nous donner une chance de gagner. »

VANDY QB

Seals, obtenant son deuxième départ consécutif à la place d’AJ Swann, a terminé 19 sur 34 pour 276 verges avec deux touchés. Il a réussi des passes de 52 et 85 verges en première mi-temps, mais il a été pour la plupart inefficace tout au long de la séquence.

APPEL IMPAIRE

Menant 7-0 et sur le territoire de Vanderbilt, Napier a réalisé un jeu délicat qui a fait casse-tête, même pour l’offensive terne de la Floride. La double passe a commencé avec Graham Mertz lançant en arrière à Kahleil Jackson, qui a ensuite lancé un ballon profond au porteur de ballon Montrell Johnson.

La sécurité CJ Taylor a pris l’avantage pour la huitième interception de l’équipe de la saison.

« Il va l’obtenir pour ça », a déclaré Napier. « Je ne peux pas être plus ouvert que ça. »

Vandy a marqué deux jeux plus tard, lorsque Seals s’est connecté avec Will Sheppard sur 85 verges pour égaliser le match.

LES À EMPORTER

Vanderbilt : Les Commodores ne semblent pas avoir la puissance de feu offensive ou le courage défensif pour rivaliser dans la SEC. Cela pourrait donc être une autre longue saison pour Léa, qui a désormais une fiche de 2-17 en championnat en trois saisons.

Floride : Les Gators avaient besoin d’une victoire pour se remettre sur les rails, mais leur saison devient plus difficile à partir de maintenant. La Floride jouera deux de ses quatre prochains matchs à l’extérieur, où les Gators ont perdu 15 sur 17.

SUIVANT

Vanderbilt accueille samedi la Géorgie, double championne nationale en titre. Les Commodores ont été dominés 117-0 lors des deux dernières rencontres.

La Floride joue en Caroline du Sud samedi prochain. Les deux dernières rencontres ont été éclatantes, les Gamecocks s’imposant 40-17 à Columbia en 2021 et les Gators l’an dernier 38-6 à Swamp.