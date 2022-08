La Floride progressive est sur le point d’être membre du Congrès de la 1ère génération Z

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Maxwell Alejandro Frost a fait irruption sur la scène nationale lorsqu’il a écrasé une interview en juin avec le gouverneur républicain Ron DeSantis avec des appels à l’action contre la violence armée en Amérique.

« Personne ne veut entendre parler de vous » DeSantis a dit Frost alors que la sécurité grouillait.

Mardi, Frost, 25 ans, a trouvé des milliers de personnes qui voulaient entendre parler de lui, à tel point qu’il a remporté une primaire démocrate pour un siège ouvert à la Chambre des États-Unis dans un district libéral, se positionnant pour devenir le premier membre du Congrès de Gen Z

Dans une interview, Frost a décrit l’interaction avec le gouverneur comme “de bons ennuis”.

“Cette vidéo est vraiment un microcosme de ce qui se passe en Floride – le gouverneur chassant les gens qui pourraient avoir une opinion différente, être grossier, être un intimidateur” alors que les partisans l’encourageaient, a déclaré Frost. “Et nous savons que la majorité des habitants de cet État ne sont pas en accord avec ce type de gouvernance et ce type de pensée, et je crois vraiment que cela fait partie de ce qui nous a conduits à la victoire ici.”

Frost, qui a fait campagne sur le contrôle des armes à feu et l’assurance-maladie pour tous et a obtenu des soutiens de haut niveau de la part des progressistes américains Sens. Bernie Sanders et Elizabeth Warren, a battu un casting bondé de démocrates qui se sont présentés pour le siège du 10e district du Congrès de Floride, qui comprend l’Orlando Région.

Il affrontera le vétéran de l’armée républicaine Calvin Wimbish en novembre pour le siège, laissé vacant lorsque Val Demings a décidé de se présenter au Sénat américain. Le district est considéré comme démocrate de manière fiable, faisant de Frost l’un des favoris cet automne pour devenir le premier membre du Congrès de la génération Z, ceux nés après 1996.

Sur son site Web, Frost a détaillé son héritage cubain, notant que sa mère l’avait mis en adoption après avoir été “prise dans un cycle de drogue, de crime et de violence pendant sa grossesse” sans soins de santé. Il a également écrit sur les « abus de la police de première main » et la violence armée dans sa communauté, tout en soulignant son travail d’activisme autour du vote, de l’avortement et des armes à feu.

La victoire de Frost mardi est survenue sur un terrain bondé qui comprenait des démocrates expérimentés, dont l’ancienne représentante américaine Corrine Brown, qui était au Congrès de 1993 à 2017 et a été reconnue coupable d’une charge fiscale fédérale, et l’ancien membre du Congrès Alan Grayson, dont les commentaires incendiaires ont titres générés.

« Ne comptez pas sur les jeunes. Ne nous comptez pas simplement parce que nous sommes jeunes », a déclaré Frost. “Lorsque les jeunes ont les ressources, la formation dont ils ont besoin et le soutien, ils peuvent vraiment s’épanouir.”

Anthony Izaguirre, Associated Press