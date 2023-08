La Floride préoccupée par la contamination par les gaz à l’approche de l’ouragan Idalia

Les autorités de Floride avertissent les habitants de l’État que plus de deux douzaines de stations-service pourraient avoir vendu de l’essence contaminée, alors que les communautés se préparent à l’arrivée de l’ouragan Idalia plus tard cette semaine.

Sur Dimanche, le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Floride a écrit sur son site Internet que l’essence achetée après 10 heures samedi dans certaines stations qui ont été fournis par Citgo sont probablement contaminés par du carburant diesel. Selon le ministère, cette contamination aurait été causée par une erreur humaine. Le site Web du ministère comprend également un liste de plus de 20 emplacements qui ont carburant contaminé . Beaucoup se trouvent dans les magasins 7-Eleven et Handy Foods dans plusieurs villes, dont Tampa et Fort Myers.

« L’essence et le diesel contaminés peuvent potentiellement endommager le moteur ou affecter son fonctionnement », a écrit le ministère de l’Agriculture de Floride dans un communiqué. relevé en ligne. « Si vous avez acheté de l’essence dans les stations concernées après 10h00 le samedi 27 août, le Département de l’agriculture des services aux consommateurs de Floride informe les consommateurs que les véhicules ou les générateurs pourraient ne pas fonctionner correctement. »

Lors d’une récente conférence de presse sur la contamination par le gaz, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a demandé aux consommateurs de revérifier s’ils avaient acheté de l’essence dans les stations-service concernées. « Si (les consommateurs) font le plein dans l’une de ces stations, ils ne voudront probablement pas conduire leur voiture, car vous risquez de vous retrouver avec des gens coincés sur le bord de la route », il a dit.

Cette nouvelle arrive juste au moment où la tempête tropicale Idalia s’est renforcée pour devenir un ouragan de catégorie 1 avec des vents maximums soutenus de 80 miles par heure, selon le Service météorologique national (NWS). Les autorités craignent que les récentes nouvelles concernant la contamination du gaz n’interfèrent avec d’éventuels ordres d’évacuation ou si les résidents décident de s’éloigner volontairement de la côte. Ceci est particulièrement préoccupant car l’ouragan devrait devenir plus fort aujourd’hui et demain. « Une intensification rapide est probable en touchant terre, et Idalia devrait devenir un ouragan majeur extrêmement dangereux avant de toucher terre mercredi », a déclaré le NWS. prévision a dit.

La contamination est également préoccupante car les dégâts causés par les ouragans ont nui à la capacité de la Floride à s’approvisionner en gaz dans le passé.

Certaines parties de la côte de Floride ressentiront aujourd’hui les effets de la tempête qui arrive. « De fortes pluies, des ondes de tempête allant jusqu’à 2 à 4 pieds, des conditions de plage dangereuses et des rafales de vent sont possibles avec les pires conditions attendues aujourd’hui et mercredi », a déclaré la station Miami NWS. tweeté ce matin.

