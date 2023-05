La Floride poursuivie en justice pour une loi empêchant les citoyens chinois et d’autres étrangers d’acheter une propriété

TALLAHASSEE, Floride – Un groupe de citoyens chinois vivant et travaillant en Floride a poursuivi l’État lundi au sujet d’une nouvelle loi qui interdit aux ressortissants chinois d’acheter une propriété dans de vastes étendues de l’État.

La loi s’applique aux propriétés situées à moins de 16 kilomètres d’installations militaires et d’autres «infrastructures critiques» et affecte également les citoyens de Cuba, du Venezuela, de la Syrie, de l’Iran, de la Russie et de la Corée du Nord. Mais les citoyens chinois et ceux qui leur vendent des biens sont passibles des peines les plus sévères. L’interdiction s’applique également aux terres agricoles.

L’American Civil Liberties Union affirme que la loi aura un effet dissuasif substantiel sur les ventes aux Chinois et aux Asiatiques qui peuvent légalement acheter une propriété. La poursuite indique que la loi assimile injustement les Chinois aux actions de leur gouvernement et qu’il n’y a aucune preuve de risque pour la sécurité nationale des citoyens chinois achetant une propriété en Floride.

La loi « codifiera et étendra la discrimination en matière de logement contre les personnes d’origine asiatique en violation de la Constitution et de la loi sur le logement équitable », a déclaré l’ACLU dans un communiqué de presse annonçant la poursuite. « Cela jettera également un fardeau excessif de suspicion sur quiconque cherche à acheter une propriété dont le nom sonne de loin asiatique, russe, iranien, cubain, vénézuélien ou syrien. »

Les relations américano-chinoises sont tendues dans un contexte de tensions croissantes sur la sécurité et le commerce. Dans près d’une douzaine de maisons d’État et du Congrès, une inquiétude vieille de plusieurs décennies concernant la propriété foncière étrangère a augmenté depuis qu’un ballon espion chinois a traversé le ciel de l’Alaska à la Caroline du Sud le mois dernier.

Le gouverneur républicain https://apnews.com/hub/ron-desantis, qui devrait lancer une campagne présidentielle cette semaine, a signé le projet de loi le 8 mai. Son bureau n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

La loi devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Ce sera un crime pour les Chinois d’acheter une propriété dans des zones restreintes ou pour toute personne ou société immobilière de vendre sciemment à des personnes restreintes. Pour les autres nations visées, la sanction est un délit pour les acheteurs et les vendeurs.

Il s’applique aux installations militaires ainsi qu’aux infrastructures telles que les aéroports et les ports maritimes, les usines de traitement de l’eau et des eaux usées, les installations de traitement du gaz naturel et du pétrole, les centrales électriques, les ports spatiaux et les bureaux de commutation centraux des télécommunications.

L’ACLU affirme que la loi « aura pour effet net de créer des » zones d’exclusion chinoises « qui couvriront d’immenses portions de la Floride, y compris de nombreuses zones les plus densément peuplées et développées de l’État ».

« Cet impact est exactement ce que des lois comme la loi d’exclusion chinoise de 1882 et la loi californienne sur les terres étrangères de 1913 ont fait il y a plus de cent ans », indique le procès.

Les personnes figurant sur la liste restreinte qui possèdent déjà une propriété à proximité d’infrastructures critiques doivent s’inscrire auprès de l’État ou s’exposer à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars par jour. Il leur est également interdit d’acquérir des biens supplémentaires. La loi contient des dispositions permettant à l’État de saisir les biens des contrevenants.

Le nombre d’États restreignant la propriété étrangère de terres agricoles a augmenté de 50 % cette année.

À l’approche de 2023, 14 États avaient des lois restreignant la propriété ou les investissements étrangers dans les terres agricoles privées. Jusqu’à présent cette année, des lois restrictives ont également été promulguées dans l’Arkansas, l’Idaho, le Montana, le Tennessee, l’Utah et la Virginie.

La propriété foncière étrangère est devenue « un point d’éclair politique », a déclaré Micah Brown, avocat du National Agricultural Law Center de l’Université de l’Arkansas.

Brown a déclaré que la récente augmentation des lois des États ciblant la propriété foncière par des entités étrangères découlait de certains cas très médiatisés d’entreprises liées à la Chine achetant des terres à proximité de bases militaires. Plus tôt cette année, l’US Air Force a déclaré que l’usine de mouture de maïs humide de 700 millions de dollars du groupe Fufeng près d’une base à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, constituait une « menace importante pour la sécurité nationale ».

Après qu’un vétéran de l’armée chinoise et magnat de l’immobilier a acheté un parc éolien près d’une base de l’armée de l’air au Texas, cet État a réagi en 2021 en interdisant les accords d’infrastructure avec des individus liés à des gouvernements hostiles, dont la Chine.

• L’écrivain de l’Associated Press David Lieb à Jefferson City, Missouri, a contribué à ce rapport.