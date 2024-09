La Floride poursuivie en justice pour avoir utilisé l’argent des contribuables sur un site Web faisant la promotion de l’initiative du GOP sur l’avortement

TALLAHASSEE, Floride — Un comité politique à l’origine de la campagne visant à faire passer un droit constitutionnel à l’avortement en Floride a intenté une action en justice contre une agence de santé de l’État qui, selon lui, mène une campagne de « désinformation » financée par les contribuables contre le gouverneur de Floride en novembre. mesure de référendum.

Les critiques affirment que la campagne de communication soutenue par l’État est le dernier « sale coup » des responsables républicains en Floride pour contrecarrer l’initiative. initiative citoyenne pour protéger l’avortement dans le troisième plus grand État du pays. Près d’un million de Floridiens pétitions signées pour que la mesure connue sous le nom d’Amendement 4 soit soumise au vote, dépassant les plus de 891 500 signatures requises par l’État.

L’Union américaine pour les libertés civiles de Floride a déposé jeudi une plainte devant un tribunal de circuit du comté de Leon au nom de Floridians Protecting Freedom, Inc., l’organisation à l’origine de l’amendement 4.

La plainte vise un site Internet, des publicités télévisées et radiophoniques créées par l’Agence de l’administration des soins de santé de Floride pour donner aux Floridiens « la vérité » sur le projet d’amendement constitutionnel. S’il est approuvé par au moins 60 % des électeurs de Floride, l’amendement 4 rendrait l’avortement légal jusqu’à ce que le fœtus soit viable, comme déterminé par le médecin traitant de la patiente.

Le site Web lancé ce mois-ci déclare que « l’amendement 4 menace la sécurité des femmes » et défend la loi actuelle de la Floride, qui interdit la plupart des avortements après six semainessous une bannière sur laquelle on peut lire « La Floride protège la vie » et « Ne laissez pas les alarmistes vous mentir ».

Dans le dossier juridique, les avocats de la campagne pour le droit à l’avortement ont demandé au tribunal de mettre immédiatement un terme à la campagne de communication et à ce qu’ils considèrent comme une utilisation illégale des fonds des contribuables par des fonctionnaires de l’État au service d’une campagne politique, des actions qui, selon eux, portent atteinte aux droits des électeurs de Floride.

« Le gouvernement de Floride a franchi une ligne dangereuse en utilisant des ressources publiques pour tromper les électeurs et manipuler leurs choix lors des prochaines élections », a déclaré Michelle Morton, avocate de l’ACLU de Floride, dans un communiqué. « Cette action en justice vise à mettre un terme à ces efforts anticonstitutionnels et à rétablir l’intégrité de notre processus électoral. »

Les représentants de l’AHCA n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans une publication sur la plateforme de médias sociaux X avant le dépôt de la plainte, le secrétaire de l’AHCA, Jason Weida, a vanté le nouveau site Web de l’agence.

« Pour lutter contre les mensonges et la désinformation entourant les lois sur l’avortement en Floride, @AHCA_FL a lancé une page de transparence améliorée », peut-on lire dans le message de Weida. « Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web. »

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a défendu le message diffusé par l’agence – et une enquête d’état dans des dizaines de milliers de signatures de pétitions qui ont été utilisées pour que l’amendement 4 soit soumis au vote. Dans le cadre de cette enquête, la police a été se présenter aux maisons de certaines des personnes qui ont signé la pétition pour les interroger.

S’adressant aux journalistes avant le dépôt de la plainte, DeSantis a déclaré que la page de l’AHCA n’était pas politique mais donnait aux Floridiens des « informations factuelles » sur l’amendement.

« Tout ce qui est publié est factuel. Ce n’est pas de la propagande électorale », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse, ajoutant : « Je suis content qu’ils le fassent. »

___ Kate Payne est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.