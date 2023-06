La Floride poursuit le ministère américain de l’Éducation

Le gouverneur Ron DeSantis s’est engagé à défier le « pouvoir incontrôlé » des agences d’accréditation des collèges

La Floride a déposé une plainte contre le gouvernement américain, cherchant à annuler la législation qui oblige les universités à recevoir l’approbation d’entreprises privées afin d’obtenir un financement fédéral. La Maison Blanche dit qu’elle va défendre l’affaire devant les tribunaux.

Le gouverneur Ron DeSantis a annoncé cette décision jeudi, appelant à des changements radicaux dans le processus d’accréditation tout en avertissant que le gouvernement fédéral cherche à « réprimer » sur la Floride pour son opposition à « réveillé » idéologie dans le système éducatif.

« Ils pensent que la Floride devrait potentiellement perdre l’aide aux étudiants à la suite de ces types de réformes », il a dit. « J’ai beaucoup lu les constitutions des États et fédérales et je ne me souviens pas avoir vu cette clause dans l’une ou l’autre de ces constitutions et nous rejetons donc l’idée qu’une agence d’accréditation totalement irresponsable, non nommée et non élue puisse l’emporter sur ce qu’est l’État de Floride. action. »

Le gouverneur républicain et candidat à la présidentielle de 2024 a poursuivi en expliquant que le ministère de l’Éducation sélectionne des organismes privés pour approuver les collèges et les universités pour l’aide fédérale, et que ces accréditeurs peuvent « servir de veto contre tout l’état de Floride. » Il a déclaré que le gouvernement de l’État avait demandé aux tribunaux de « trouver cet arrangement inconstitutionnel ».

La plainte légale de 42 pages de l’État a fait valoir que le Congrès ne devrait pas «déléguer son pouvoir législatif à des associations professionnelles ou industrielles», citant des décisions de la Cour suprême des États-Unis. Il a ajouté que les législateurs ont néanmoins « a cédé un pouvoir incontrôlé à des agences d’accréditation privées pour dicter les normes d’éducation », exhortant les tribunaux à reconnaître une « modèle d’abus » par de telles entreprises.

La Maison Blanche a rejeté l’action en justice comme frivole, suggérant qu’elle a plus à voir avec l’idéologie conservatrice qu’avec de véritables préoccupations concernant le système éducatif. Il s’est engagé à contester le cas de la Floride.

«Ces guerres culturelles ne font rien pour réellement aider les étudiants et ne font qu’empirer les choses. Cette administration ne le permettra pas », Le porte-parole de la Maison Blanche, Abdullah Hasan, a déclaré à l’Associated Press. « Nous nous engageons à faire en sorte que tous les élèves reçoivent une éducation de haute qualité et nous combattrons ce dernier effort des opposants pour y faire obstacle. »

