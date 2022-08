La Floride poursuit la FDA pour «retard» des importations de médicaments à bas prix

TALLAHASSEE, Floride (AP) – La Floride a poursuivi mercredi des responsables fédéraux de la santé, les accusant de bloquer le plan de l’État visant à importer des médicaments sur ordonnance à moindre coût du Canada.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a annoncé le procès contre le département américain de la Santé et des Services sociaux et la Food and Drug Administration lors d’une conférence de presse.

“La Floride est prête à fournir des médicaments sur ordonnance moins chers à ceux qui en ont besoin depuis près de deux ans”, a déclaré DeSantis. “Le manque de transparence de l’administration Biden pendant le processus d’approbation et le défaut de fournir des documents sur la proposition d’importation coûtent cher aux Floridiens qui font face à une hausse des prix généralisée en raison de l’inflation.”

Pendant des années, l’industrie pharmaceutique américaine a fait face à des plaintes concernant des prix élevés et a réussi à faire pression contre des propositions d’importation de médicaments à moindre coût. Les critiques ont fait valoir que l’importation de médicaments pourrait entraîner des risques de médicaments contrefaits ou inefficaces qu’il serait difficile pour les gouvernements américains de réglementer.

Le président démocrate Joe Biden a soutenu ces programmes d’importation comme moyen de faire baisser les prix, signant un décret en 2021 qui ordonnait à la FDA de travailler avec les États pour élaborer des propositions d’expédition de médicaments aux États-Unis en vertu de la loi fédérale.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux a refusé de commenter, citant un litige en cours.

En vertu de la loi historique sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden, promulguée plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral devrait obtenir le pouvoir de négocier une baisse des prix des médicaments pour les personnes âgées dans le cadre de Medicare. Les économies ne s’appliqueront qu’à une poignée de médicaments à partir de 2026, mais elles représentent une percée dans les efforts visant à faire baisser les prix des médicaments. Cela et d’autres mesures de réduction des coûts prévues par la loi pourraient réduire la demande d’importations moins chères en provenance du Canada.

La législature contrôlée par les républicains de Floride a approuvé le programme d’importation de l’État en 2019, mais il nécessite l’approbation des autorités fédérales de la santé avant qu’il puisse entrer en vigueur. L’État estime que les contribuables pourraient économiser jusqu’à 150 millions de dollars par an dans le cadre du programme, les partisans affirmant que les médicaments devraient toujours respecter les normes de la FDA et que 80% des ingrédients médicamenteux utilisés aux États-Unis sont désormais fabriqués à l’étranger.

Dans son procès, la Floride a écrit que la FDA avait demandé plusieurs clarifications mineures à la proposition de l’État et alléguait que l’agence “traînait les pieds et protégeait les grandes sociétés pharmaceutiques”.

“Compte tenu du soutien quasi universel pour des programmes comme celui de la Floride, il semble que la réticence de la FDA à approuver la proposition SIP de la Floride soit un clin d’œil aux grandes sociétés pharmaceutiques qui s’opposent à ces programmes d’importation parce qu’ils entraînent une concurrence accrue et une baisse des prix des médicaments sur ordonnance”, indique le procès. .

Le procès fédéral, déposé à Tampa, demande au tribunal de statuer que la FDA et le HHS ont retardé la proposition de la Floride et de forcer les agences à prendre une décision sur le plan.

Le lobby de l’industrie pharmaceutique, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, qui s’était opposé au plan d’importation de la Floride comme dangereux, n’a pas immédiatement renvoyé une demande par courrier électronique et un message vocal sollicitant des commentaires mercredi.

Anthony Izaguirre, Associated Press