La Floride, le Texas et le Missouri représentent 40% des nouveaux cas de COVID: mises à jour

Alors que le nombre de cas de COVID-19 à travers le pays augmente, trois États ont contribué à plus de 40% de tous les cas positifs récents, selon la Maison Blanche jeudi.

Le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que la Floride, le Texas et le Missouri contribuaient au plus grand nombre de cas, la Floride représentant un cas positif sur cinq pour la deuxième semaine consécutive.

Ces États ont également certains des taux de vaccination les plus bas, a déclaré Zients, ajoutant qu' »au sein des communautés, ces cas concernent principalement des personnes non vaccinées ».

Mais en Floride et dans d’autres États où le nombre de cas est élevé, a-t-il déclaré, comme l’Arkansas, la Louisiane, le Missouri et le Nevada, les gens se font également vacciner à des taux plus élevés que le reste du pays, une tendance encourageante.

« Les gens dans ces États ressentent l’impact de ne pas être vaccinés et réagissent par l’action », a déclaré Zients.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a récemment déclaré qu’il n’imposerait pas un autre mandat de masque, tandis que d’autres États et responsables locaux les ont mis en œuvre pour lutter contre la variante delta.

Près de la moitié du pays a été entièrement vacciné, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention, mais une augmentation du nombre de cas est attribuée à la variante delta hautement transmissible.

Alors que des infections à percée se produisent parmi les vaccinés, Zients a déclaré que 97% des hospitalisations et des décès concernaient des personnes non vaccinées.

Aussi dans l’actualité :

►Neuf pompiers combattant le plus grand incendie de forêt du pays, le Bootleg Fire dans la forêt nationale de Fremont-Winema dans le sud de l’Oregon, ont été testés positifs pour COVID-19. Ils sont mis en quarantaine loin du feu de camp.

►Les étudiants, les enseignants et le personnel des écoles publiques de Chicago devront porter des masques à l’intérieur lorsque l’école commencera en août, ont déclaré des responsables.

►Plusieurs systèmes hospitaliers de Caroline du Nord exigeront que tous les employés reçoivent le vaccin COVID-19 afin de continuer à travailler en personne, a annoncé jeudi la North Carolina Healthcare Association. Cette décision intervient alors que la plus grande association hospitalière du pays appelle tous les agents de santé à se faire vacciner.

►Au Kentucky, 95 % de tous les cas, 92 % des hospitalisations et 89 % de tous les décès entre le 1er mars et le 21 juillet concernaient des personnes partiellement vaccinées ou non vaccinées, selon le gouverneur Andy Beshear. Ces pourcentages proviennent d’un total de 61 292 cas, 3 109 hospitalisations et 447 décès.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,2 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 264 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 192 millions de cas et 4,1 millions de décès. Plus de 162 millions d’Américains – 48,8% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Un hôpital de Houston a son premier cas de variante lambda du coronavirus, mais les experts en santé publique disent qu’il est encore trop tôt pour dire si la variante atteindra le même niveau de préoccupation que le delta. Ce qu’il faut savoir.

L’Italie exigera des cartes de santé pour les activités publiques

Le gouvernement italien a approuvé jeudi une mesure qui obligera les personnes participant à la vie publique à présenter des cartes de santé contenant des informations sur leur statut COVID-19 à partir du 6 août.

Les laissez-passer « verts » seront délivrés à ceux qui peuvent prouver qu’ils ont reçu au moins une dose de vaccin au cours des neuf derniers mois, récupérés du COVID au cours des six derniers mois ou testés négatifs au cours des 48 dernières heures.

Les gens devront avoir des laissez-passer pour accéder aux espaces publics comme les restaurants, les cinémas, les gymnases et les événements sportifs.

Les cas quotidiens en Italie sont en augmentation, en partie à cause des grandes célébrations organisées après que l’Italie a remporté le championnat d’Europe de football contre l’Angleterre au début du mois.

Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a déclaré que l’objectif des laissez-passer était de maintenir l’économie ouverte tout en garantissant que les gens puissent profiter de la vie publique « avec l’assurance qu’ils ne seront pas à côté de personnes contagieuses ».

La Chine rejette le projet de l’OMS d’étudier les origines de l’OOVID-19

La Chine a rejeté jeudi le plan de l’Organisation mondiale de la santé pour la deuxième phase d’une étude sur les origines du COVID-19, rejetant une théorie selon laquelle le virus aurait pu fuir d’un laboratoire chinois comme une rumeur scientifiquement non étayée. Une précédente enquête conjointe incluant l’OMS et la Chine a trouvé qu’il était « extrêmement improbable » que le virus se soit échappé du laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dévoilé la semaine dernière un plan pour revisiter les laboratoires et les marchés de Wuhan, la ville où les premiers cas ont été identifiés. Tedros a également appelé à une plus grande transparence de Pékin.

« Il nous est impossible d’accepter un tel plan de recherche de l’origine », a déclaré Zeng Yixin, vice-ministre de la Commission nationale de la santé, lors d’une conférence de presse.

Les États-Unis et certains alliés affirment que la Chine n’a pas communiqué les détails des premiers jours de la pandémie. L’ancien vice-président Mike Pence, qui dirigeait l’équipe de réponse aux virus du président Donald Trump, a affirmé la semaine dernière que les preuves suggèrent fortement que le coronavirus « a bondi du laboratoire chinois ».

La Chine accuse les critiques de politiser une question qui devrait être laissée aux scientifiques.

Contribuer : The Associated Press.