La Floride introduit de nouvelles directives sur l’enseignement de l’histoire des Noirs, les critiques donnent une mauvaise note

Le conseil scolaire de Floride a approuvé de nouvelles directives pour les enseignants sur la manière dont l’histoire des Noirs américains devrait être enseignée malgré les vives critiques de certains éducateurs et groupes de défense des droits civiques.

Parmi les nouvelles directives pour les éducateurs figurent des « clarifications de référence », dont une pour les collégiens qui stipule que « l’instruction comprend la manière dont les esclaves ont développé des compétences qui, dans certains cas, pourraient être appliquées à leur avantage personnel ».

Le conseil scolaire a approuvé mercredi les nouvelles directives pédagogiques de la maternelle au lycée. Le commissaire à l’éducation de la Floride, Manny Diaz Jr, a déclaré lors de la réunion du conseil d’administration à Orlando que les directives abordent les « sujets les plus difficiles » de l’esclavage et de la violence raciste, selon l’âge.

« Rien n’a été supprimé, y compris ce que nous continuons à dire, c’est le bon, le mauvais et le laid », a déclaré Diaz lors de la réunion du conseil d’administration.

William Allen et Frances Presley Rice, tous deux membres du groupe de travail qui a élaboré les nouvelles directives, ont déclaré jeudi dans un communiqué que le nouveau langage concernant les esclaves apprenant des compétences spécialisées visait à montrer qu’ils n’étaient pas simplement des victimes.

« Les étudiants de Floride méritent d’apprendre comment les esclaves ont profité de toutes les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient pour leur propre bénéfice et celui de la communauté des descendants africains », selon la déclaration d’Allen, un politologue, et de Presley Rice, un auteur qui a cofondé une organisation à but non lucratif dédiée à la sensibilisation aux rôles que les Afro-Américains ont joué dans l’histoire de la nation.

Mais Derrick Johnson, président de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, a déclaré dans un communiqué que la décision de la commission scolaire était une tentative « de ramener notre pays à une Amérique du XIXe siècle où la vie des Noirs n’était pas valorisée ».

Le syndicat des enseignants de la Florida Education Association a déclaré dans un communiqué que les nouvelles normes « confirmaient bon nombre des pires craintes » des enseignants suite à l’adoption de lois ciblant l’idéologie « réveillée » dans l’État.

L’approbation fait suite aux mesures prises par le gouverneur Ron DeSantis, candidat à l’investiture présidentielle républicaine, pour lutter contre ce qu’il a qualifié d' »endoctrinement éveillé ».

Plus tôt cette année, la Floride a rejeté une proposition de cours de placement avancé en études afro-américaines, affirmant qu’il était jonché d’idéologie de gauche. DeSantis s’est battu contre Disney pour sa critique d’une loi de Floride interdisant les discussions en classe sur la sexualité et le genre.

La Floride est également l’un des nombreux États à avoir interdit l’enseignement de la théorie critique de la race, qui postule que les préjugés raciaux sont tissés dans les lois et les institutions américaines.