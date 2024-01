La Floride interdit le DEI dans les collèges publics au milieu des batailles juridiques « Stop WOKE »

DEI signifie programmes « diversité, équité et inclusion ».

Le Florida Board of Education a adopté des règlements limitant l’utilisation des fonds publics pour les programmes, activités et politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) dans le système universitaire public.

Le conseil définit le DEI comme « tout programme, activité sur le campus ou politique qui classe les individus sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l’origine nationale, de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle et promeut un traitement différentiel ou préférentiel des individus sur la base d’une telle classification. “.

Le DEI, tel que défini par les professionnels du DEI, vise à corriger les inégalités au sein d’une organisation pour les groupes marginalisés – cela pourrait inclure la mise en œuvre de mesures d’accessibilité pour les personnes handicapées, la correction des pratiques d’embauche discriminatoires, la lutte contre les inégalités salariales entre les sexes et les races, et bien plus encore.

Cela pourrait également ressembler à une formation antiraciste ou anti-préjugés et trouve ses racines dans le mouvement législatif anti-discrimination des années 1960, dont sont nées la loi sur les droits civils et la loi sur la discrimination liée à l’âge dans l’emploi, selon les entretiens passés d’ABC News avec Professionnels DEI.

La règle adoptée par le Conseil interdira aux établissements du Florida College System d’utiliser des fonds étatiques ou fédéraux pour administrer des programmes qui peuvent être définis selon la définition du DEI de l’État. Cela pourrait avoir un impact sur les cours, les clubs et autres programmes sur les campus publics de Floride.

Rebecca Blackwell/AP, DOSSIER

Le DEI est devenu la cible des conservateurs ces dernières années, coïncidant avec les efforts visant à interdire certains cours sur la race dans les écoles primaires et secondaires et à restreindre l’accès à certains livres dans les bibliothèques scolaires.

Cette décision du Conseil intervient après qu’un juge a empêché la loi « Stop WOKE » soutenue par les républicains en Floride de restreindre les programmes d’études liés à la race dans les collèges et les universités. WOKE dans le projet de loi signifie « torts causés à nos enfants et à nos employés ».

Woke est défini par l’administration DeSantis comme « la conviction qu’il existe des injustices systémiques dans la société américaine et la nécessité d’y remédier », selon l’avocat général de DeSantis, tel que rapporté par le Washington Post.

Le juge a fait valoir que le premier amendement protège la parole en classe et que les vagues restrictions de la loi sont inapplicables, selon la station affiliée à ABC. WFT.

Un procès au banc est prévu pour octobre 2024 pour décider du sort de la législation.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et son administration ont fait des efforts anti-« réveil » une caractéristique de leur mandat, qualifiant les efforts du DEI d’« endoctrinement ».

“L’enseignement supérieur doit revenir à ses fondements essentiels que sont l’intégrité académique et la poursuite du savoir au lieu d’être corrompu par des idéologies destructrices”, a déclaré le commissaire à l’éducation de Floride, Manny Diaz, Jr., à l’occasion de l’adoption des nouvelles règles du BOE. “Ces actions d’aujourd’hui garantissent que nous ne dépenserons pas l’argent des contribuables pour soutenir la DEI et un endoctrinement radical qui favorise la division dans notre société.”