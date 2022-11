La Floride interdit aux médecins de fournir des traitements liés au genre aux mineurs

“Je suis très convaincu qu’il s’agit d’un abus de leur pouvoir”, a déclaré le Dr Meredithe McNamara, médecin pour adolescents à Yale qui traite les enfants transgenres et a témoigné lors de la réunion.

M. DeSantis a nommé le Dr Ladapo, médecin et chercheur clinique alors à l’Université de Californie à Los Angeles, en tant que chirurgien général en septembre 2021. Ensemble, les deux hommes ont à plusieurs reprises pris des incertitudes scientifiques – qu’il s’agisse de vaccins contre les coronavirus ou de genre- affirmant les soins aux adolescents – et les a utilisés pour justifier des politiques agressives hors de l’orthodoxie médicale dominante.

Un législateur républicain de l’État de Floride a présenté une législation en 2021 et encore cette année qui aurait criminalisé la réalisation d’une chirurgie d’affirmation de genre sur des adolescents transgenres et en aurait fait un délit au premier degré de prescrire des bloqueurs de puberté et des hormones. Au cours des deux années, le projet de loi n’a pas avancé à la Chambre des représentants de l’État.

En avril, le Dr Ladapo a envoyé une lettre aux médecins de Floride leur recommandant de ne pas prescrire de médicaments et d’interventions chirurgicales affirmant le genre aux mineurs, ainsi que de faciliter les transitions sociales, telles que les changements de coiffure ou de pronoms. La note de service a déclenché une enquête de l’État qui a entraîné la perte de la couverture Medicaid des traitements liés au sexe pour les patients de tous âges.

En juin, le Dr Ladapo a demandé à la commission médicale de l’État d’envisager une interdiction, arguant que les preuves de soins affirmant le genre chez les adolescents étaient “extraordinairement faibles” et qu’elles s’accompagnaient d’un “risque élevé de dommages irréversibles à long terme”.

Deux mois plus tard, la veille du jour où le conseil devait voter sur l’opportunité d’élaborer sa propre règle, le Dr Ladapo a appelé les membres du conseil pour s’enregistrer, une décision inhabituelle, selon un membre qui a demandé l’anonymat parce qu’il était préoccupé par sa vie privée. . En règle générale, a-t-il dit, le conseil déciderait d’enquêter sur les médecins après avoir reçu des plaintes, et non à la demande du chirurgien général. Le lendemain, le conseil a voté pour rédiger une nouvelle norme de soins.

Le ministère de la Santé, que le Dr Ladapo supervise, a déclaré qu’il n’y avait rien d’inapproprié à ce que le chirurgien général contacte les membres du conseil.