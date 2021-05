La Floride interdira à Facebook et YouTube de censurer Trump et les politiciens

L’un des plus grands États du pays s’attaque à la Big Tech.

On s’attend à ce que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, signe dans la loi un projet de loi qui empêcherait les sociétés de médias sociaux Facebook, Twitter et YouTube de Google de «déplatformer» des politiciens comme l’ancien président Donald Trump de leurs plates-formes.

Le projet de loi a été approuvé jeudi par la législature d’État contrôlée par les républicains.

Il ordonne aux entreprises de médias sociaux de publier des normes avec des définitions détaillées du moment où une personne serait censurée ou bloquée et soumet les entreprises à des amendes quotidiennes allant jusqu’à 250 000 $ pour avoir déplatformé un candidat de Floride. Le projet de loi oblige également une entreprise de médias sociaux à informer les utilisateurs dans les sept jours qu’ils pourraient être censurés, ce qui leur laisse le temps de corriger la publication.

Les législateurs républicains de Floride ont déclaré qu’une législation était nécessaire pour limiter l’influence des principales sociétés de médias sociaux du pays sur la conversation nationale.

« Ce projet de loi envoie un message fort à la Silicon Valley selon laquelle ils ne sont pas les arbitres absolus de la vérité », a déclaré mercredi le représentant de l’État John Snyder, un républicain de la région de Port St. Lucie, selon NBC News.

« Ce que fait ce projet de loi, c’est envoyer un message fort que la Constitution ne comporte pas d’astérisque indiquant que seuls certains discours sont libres et protégés », a-t-il déclaré.

Le projet de loi se heurtera probablement à l’opposition de l’industrie. Le groupe commercial NetChoice affirme que le projet de loi viole les protections de la liberté d’expression.

«Ce projet de loi abandonne les valeurs conservatrices, viole le premier amendement et obligerait les sites Web à héberger du contenu antisémite, raciste et haineux. La modération du contenu est cruciale pour un Internet sûr et précieux pour les familles et les petites entreprises floridiennes, mais ce projet de loi porterait atteinte à cet écosystème important », a déclaré Carl Szabo, vice-président et avocat général du groupe commercial NetChoice, dans un communiqué à USA TODAY .

Szabo soutient également que la législation ne ferait que rendre plus difficile pour les conservateurs de faire entendre leur voix.

Il a déclaré aux législateurs de Floride plus tôt ce mois-ci que «le discours conservateur n’a jamais été aussi fort».

«Ne se limitant plus à une poignée de journaux ou de réseaux, les messages conservateurs peuvent désormais atteindre des milliards de personnes sur plusieurs plates-formes de médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, YouTube, Gab, Parler, Rumble et MeWe», a déclaré Szabo. «Nous avons vu la montée des voix conservatrices sans avoir à mendier un éditorial dans le Washington Post ou le New York Times, ou un créneau sur CNN. Les réseaux sociaux permettent aux voix conservatrices de trouver facilement des téléspectateurs conservateurs. »

Les conservateurs ont intensifié les attaques contre les entreprises de médias sociaux après l’expulsion de Trump et d’autres conservateurs à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

DeSantis, un républicain et un allié de Trump, a condamné les «oligarques de la Silicon Valley» pour avoir déplacé Trump et d’autres conservateurs.

Sans citer de preuves, DeSantis a déclaré que Facebook, Twitter et YouTube utilisaient leur taille, leur pouvoir publicitaire et leur portée mondiale pour influencer la pensée et jouer les favoris – en étant plus durs envers ceux qui commentent de la droite politique que de la gauche.

DeSantis a récemment relancé ses critiques après qu’une table ronde qu’il a tenue en mars a été retirée de YouTube parce que le gouverneur et les scientifiques qu’il a invités ont été accusés d’avoir diffusé des informations erronées sur COVID-19.

Si les conservateurs veulent rester sur les plateformes de médias sociaux, ils devraient suivre les règles, a déclaré à NBC News le représentant d’État Carlos Guillermo Smith, un démocrate de la région d’Orlando.

« Il existe déjà une solution pour déplatformer les candidats sur les réseaux sociaux: arrêter le trafic de théories du complot. C’est la solution. Arrêtez de faire de la désinformation si vous êtes un candidat ou un élu sortant. Arrêtez de retweeter QAnon. Arrêtez de mentir sur les réseaux sociaux », a déclaré Smith. .