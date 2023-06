La Floride intensifie ses efforts de lutte contre les moustiques en raison de 4 cas de paludisme contracté localement

TERRA CEIA ISLAND, Floride (AP) – Le ministère de la Santé de Floride a émis un avis de maladie transmise par les moustiques à l’échelle de l’État après que quatre cas de paludisme contractés localement ont été signalés le long de la côte du golfe au sud de Tampa.

Lundi, une alerte sanitaire émise par les Centers for Disease Control and Prevention a également noté qu’un autre cas a été détecté au Texas, marquant la première fois qu’il y a eu une propagation locale du paludisme aux États-Unis en 20 ans.

Les quatre résidents du comté de Sarasota ont reçu un traitement et se sont rétablis, selon l’avis du ministère de la Santé de l’État. Le paludisme, causé par un parasite qui se propage par les piqûres de moustiques anophèles, provoque de la fièvre, des frissons, des sueurs, des nausées et des vomissements et des maux de tête. Il ne se transmet pas de personne à personne.

C’est la menace de la maladie transmise par les moustiques qui préoccupe Kathleen Gibson-Dee, qui vit sur l’île de Terra Ceia, à environ 32 kilomètres au nord du comté de Sarasota.

Même si aucun cas de paludisme n’a été signalé dans le comté de Manatee, où se trouve Terra Ceia, Gibson-Dee a déclaré qu’elle utilisait désormais régulièrement un insectifuge lorsqu’elle travaillait dans son jardin.

« Je ne sors pas sans », a-t-elle déclaré mardi à l’Associated Press. « Et nous ne sortons pas le soir parce que vous pouvez voir des nuages ​​et des nuages ​​d’insectes maintenant. Ce ne sont peut-être pas tous des moustiques, mais il y a certainement des moustiques là-bas.

Un autre résident, Tom Lyons, dit que la nouvelle des cas de paludisme « me fait prendre la protection contre les moustiques un peu plus au sérieux ».

La population de moustiques prospère à Terra Ceia parce que « c’est une île entourée de beaucoup d’eau peu profonde et de mangroves, et des endroits idéaux pour les moustiques », a déclaré Lyons.

Les responsables du comté de Manatee ont intensifié leurs efforts pour contrôler la population de moustiques.

Chris Lesser, directeur du district de contrôle des moustiques du comté de Manatee, a déclaré qu’ils utilisaient principalement des hélicoptères pour lutter contre la population de moustiques, car ils couvrent entre 15 000 et 20 000 acres (6 070 à 8 082 hectares) en une nuit. Un camion ne peut couvrir qu’environ 1 000 acres (404 hectares) par nuit, a-t-il déclaré.

« Nous voulons vraiment nous concentrer sur la destruction des moustiques adultes avant qu’ils n’aient la possibilité de se nourrir d’une personne susceptible d’être infectée par le paludisme, puis de transmettre cette maladie à une deuxième personne », a déclaré Lesser.

Il a déclaré que le délai entre le moment où un moustique peut être infecté et le moment où il peut transmettre la maladie à une personne est d’environ 14 jours.

«Nous essayons donc d’y entrer environ une fois tous les sept à 10 jours et de vraiment faire tomber la population de moustiques. Et ce processus se poursuivra jusqu’à ce que l’alerte de santé publique que nous subissons actuellement soit levée », a déclaré Lesser.

« C’est un rideau », a-t-il poursuivi. « Nous essayons d’empêcher les moustiques du paludisme d’entrer dans notre comté par notre frontière sud en utilisant des activités agressives de lutte contre les moustiques. »

Les responsables de la région du comté de Sarasota utilisent également des tactiques similaires pour contrôler les moustiques, a déclaré le département de la santé du comté dans un avis.

L’avis initial sur le paludisme a été émis dans le comté de Sarasota après que le premier cas a été signalé fin mai. Cela a été suivi d’un deuxième cas, puis de deux autres, a déclaré Jae Williams, attaché de presse du Florida Department of Health.

« Dès qu’il est passé d’un à deux cas confirmés, il est passé à une alerte », a déclaré Williams, le comparant au système d’émission d’une veille d’ouragan par rapport à un avertissement d’ouragan – lorsqu’une tempête est imminente.

« Écoutez, les conditions sont favorables », a poursuivi Williams. «Ce n’est pas seulement un moustique voyou. Les gens doivent être attentifs. »

Williams a déclaré que les responsables de la santé étaient proactifs.

«Nous savons que nous entrons dans les vacances du 4 juillet. Nous savons que l’été ne fera que devenir plus chaud et plus humide au cours des deux prochains mois », a déclaré Williams. « Nous voulions donc juste donner aux Floridiens un gros avertissement, avertir tout l’État. »

Environ 2 000 cas de paludisme aux États-Unis sont diagnostiqués chaque année, la grande majorité chez des voyageurs venant de pays où le paludisme se propage couramment.

Depuis 1992, il y a eu 11 épidémies de paludisme causées par des moustiques aux États-Unis. La dernière s’est produite en 2003 dans le comté de Palm Beach, en Floride, où huit cas ont été signalés.

________

Frisaro a rapporté de Fort Lauderdale, en Floride.

Arthur Brice et Freida Frisaro, The Associated Press