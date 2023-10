La Floride frappée par la fumée canadienne suite à une saison historique des incendies de forêt

Un nuage de fumée d’incendies de forêt au Canada a recouvert la majeure partie du Sunshine State mardi, ajoutant la Floride à la liste des États américains touchés par une saison historique de flammes dans le nord.

« Je vis en Floride depuis environ 20 ans et c’est la première fois que je me souviens avoir vu une couche de fumée aussi épaisse », a déclaré Will Ulrich, météorologue chargé de la coordination des alertes pour le National Weather Service à Melbourne, en Floride. « Au cours des dernières 24 heures, nous avons observé des conditions d’un blanc laiteux et très brumeuses sur toute la péninsule. »

La qualité de l’air dans certaines parties de l’État a atteint des niveaux « malsains » et l’air dégageait une légère odeur, a déclaré Ulrich. La visibilité était également diminuée.

La fumée provenait de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, a déclaré Ulrich, citant des images satellite. Il a parcouru des milliers de kilomètres jusqu’à l’est du Canada grâce aux vents circulants, puis a été entraîné vers le sud par les restes d’Ophélie, alors que la tempête s’apaisait dans l’océan Atlantique.

Le fait que la fumée puisse parcourir des milliers de kilomètres depuis la Colombie-Britannique et affecter la qualité de l’air en Floride illustre à quel point la planète est étroitement liée et à quel point les conditions environnementales éloignées peuvent avoir un impact dramatique sur la vie quotidienne.

Cette année est considérée comme la pire jamais enregistrée en termes d’exposition par personne à la fumée des incendies de forêt aux États-Unis. À l’avenir, ces effets pourraient s’aggraver ; les chercheurs s’attendent à ce que la fumée augmente à mesure que les incendies de forêt deviennent plus probables et plus intenses en raison du changement climatique et de l’accumulation de carburant dans le paysage après des décennies de politiques agressives de suppression des incendies dans les forêts nord-américaines. La fumée des incendies de forêt efface des décennies d’amélioration de la qualité de l’air dans de nombreux États américains.

Jusqu’à présent, plus de 69 000 milles carrés ont été brûlés par les incendies de forêt au Canada, soit environ 9 fois la superficie habituelle et plus de 2,5 fois la pire saison jamais enregistrée, selon les statistiques du Centre interagences canadien des feux de forêt. Quelques 795 incendies de forêt brûlent toujours mardi après-midi, environ la moitié d’entre eux étaient considérés comme « hors de contrôle ».

Les incendies de forêt se sont aggravés en Amérique du Nord au cours de la dernière décennie, en partie parce que le changement climatique entraîne une modification des précipitations saisonnières et rend la sécheresse plus probable. Plus tôt cette année, des chercheurs ont découvert que le changement climatique rendait la saison des incendies au Québec – durement touchée en juin et juillet – au moins deux fois plus probable.

La fumée en Floride persistera au moins mercredi matin avant que les vents ne la poussent sur le golfe du Mexique et qu’elle ne se dissipe, a déclaré Ulrich.

La Floride n’est pas étrangère aux incendies de forêt et est confrontée à des événements de fumée localisés avec une certaine régularité. Pourtant, c’était unique.

« Il faut probablement remonter à 1998 pour constater un événement qui a touché l’ensemble de l’État, à savoir les grands incendies de forêt de juin et juillet qui ont touché certaines parties de la péninsule centrale », a déclaré Ulrich. « Voir l’État tout entier recouvert de fumée comme celui-ci est, encore une fois, un événement assez rare. »