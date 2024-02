La Floride fait un pas de plus vers la restriction du chan

Cette décision intervient après que le parlement dirigé par le Parti républicain a approuvé une loi interdisant les traitements d’affirmation de genre pour les enfants et imposant de nouvelles restrictions pour les adultes, notamment l’interdiction d’utiliser Medicaid pour des soins d’affirmation de genre.

L’American Academy of Pediatrics et l’American Medical Association soutiennent les soins d’affirmation de genre pour les adultes et les adolescents. Mais les experts médicaux ont déclaré que les soins d’affirmation de genre pour les enfants incluent rarement, voire jamais, la chirurgie. Au lieu de cela, les médecins sont plus susceptibles de recommander des conseils, une transition sociale et un traitement hormonal substitutif.

Ces dernières années, le gouverneur Ron DeSantis a signé une loi qui a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des défenseurs LGBTQ+, notamment en érigeant en infraction pénale le fait pour quelqu’un d’utiliser certaines toilettes qui ne correspondent pas à son sexe à la naissance et en demandant des données à la Floride. universités sur le nombre de personnes diagnostiquées avec une dysphorie de genre ou ayant reçu un traitement dans les cliniques du campus.

Brandon Wolf, porte-parole de la Human Rights Campaign, a écrit que les changements apportés par le DHSMV laisseraient les résidents transgenres vulnérables à un examen minutieux inutile.

“Ces politiques chasseraient de force les personnes transgenres partout où elles utilisent un permis de conduire ou une pièce d’identité, y compris lors de l’enregistrement dans un hôtel, lors d’une rencontre avec des amis dans un bar, lors de la location d’une voiture ou à bord d’un avion, entre autres cas”, a écrit Wolf dans une déclaration.

La porte-parole du DHSMV, Molly Best, a écrit dans un e-mail que le directeur de l’agence, Dave Kerner, avait appelé à une révision de ses politiques en matière de genre après avoir été nommé à ce poste par DeSantis au début de l’année dernière.

“L’annulation concerne uniquement les demandes de licence de remplacement”, a écrit Best. “Aucun changement n’a été apporté au processus d’établissement du sexe sur un titre nouvellement délivré en Floride.”

“En Floride, vous ne pouvez pas faire de politique identitaire avec votre permis de conduire”, a-t-elle ajouté.

Cependant, un projet de loi de la Florida House soumis à l’Assemblée législative s’appliquerait aux nouveaux titres de compétences. Le projet de loi,

HB 1639, parrainé par le représentant républicain de l’État Doug Bankson, remplacerait le mot « genre » dans les demandes de cartes d’identité et de permis de conduire et le remplacerait par « sexe ». Le projet de loi, qui n’a pas de parrain au Sénat, définirait également le sexe comme étant le genre qu’un candidat a reçu à la naissance.

Le projet de loi de Bankson a été approuvé par la commission spéciale de la Chambre sur l’innovation en matière de santé selon les partis la semaine dernière, et il est désormais prévu qu’il soit entendu par la commission des assurances et des banques jeudi.