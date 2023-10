La Floride exécute l’homme qui a tué deux femmes rencontrées dans les bars en 1996

STARKE, Floride — Un homme qui a tué deux femmes après les avoir rencontrées à un jour d’intervalle dans des bars du nord de la Floride en 1996 a été mis à mort mardi soir.

Michael Zack III, 54 ans, a été déclaré mort quelques minutes après 18 h 14 suite à une injection mortelle à la prison d’État de Floride à Starke.

L’exécution a commencé à 18 heures. On a demandé à Zack s’il avait un dernier mot, et il a répondu : « Oui, monsieur ». Il a ensuite levé la tête pour regarder les témoins et a dit : « Je vous aime tous ».

Il a été exécuté pour le meurtre de Ravonne Smithun employé de bar avec lequel il s’est lié d’amitié, puis battu et poignardé avec un couteau à huîtres en juin 1996. Il a également été reconnu coupable et condamné séparément à la prison à vie pour le meurtre de Laura Rosillo, qu’il a rencontrée dans un autre bar de Florida Panhandle.

Michael Duane Zack III. Département correctionnel de Floride via le fichier AP

Cette année-là, la course criminelle de neuf jours de Zack a commencé à Tallahassee, la capitale de l’État, où il fréquentait régulièrement un bar. Lorsque la petite amie de Zack a appelé et lui a annoncé qu’il allait être expulsé, le barman lui a proposé de lui prêter son pick-up. Zack est parti avec et n’est jamais revenu, selon les archives judiciaires.

Zack s’est rendu dans un bar de Niceville, dans le Florida Panhandle, où il s’est lié d’amitié avec le propriétaire d’une entreprise de construction. L’homme a appris que Zack vivait dans la camionnette et lui a proposé de rester chez lui. Zack a ensuite volé deux armes et 42 $. Il a mis les armes en gage, selon les archives judiciaires.

Dans un autre bar, il a rencontré Rosillo et l’a invitée à la plage pour se droguer. Il l’a ensuite battue, l’a traînée partiellement vêtue dans les dunes, l’a étranglée et lui a donné des coups de pied avec du sable sur le visage, selon les archives judiciaires. Le lendemain, il s’est rendu dans un bar de Pensacola, où il a rencontré Smith. Les deux sont allés à la plage pour fumer de la marijuana et plus tard, elle l’a emmené dans la maison qu’elle partageait avec son petit ami.

À la maison, Zack lui a fracassé la tête avec une bouteille, lui a cogné la tête contre le sol, l’a violée et l’a poignardée quatre fois au centre de la poitrine avec le couteau à huîtres, selon les archives judiciaires. Il a ensuite volé la télévision, le magnétoscope et le sac à main de la femme et a tenté de mettre en gage les appareils électroniques. Le prêteur sur gages soupçonnait que les objets avaient été volés et Zack s’est enfui et s’est caché dans une maison vide pendant deux jours avant d’être arrêté, selon les archives judiciaires.

Zack, aujourd’hui âgé de 54 ans, a admis avoir tué Smith. Il a déclaré qu’il était devenu furieux et qu’il l’avait battue lorsqu’elle avait fait un commentaire sur le meurtre de sa mère, commis par sa sœur. Il a également déclaré qu’il pensait que Smith allait dans une autre pièce pour récupérer une arme à feu lorsqu’il l’avait poignardée en état de légitime défense.

Les avocats de Zack avaient tenté d’empêcher l’exécution, arguant qu’il était victime du syndrome d’alcoolisme foetal et du syndrome de stress post-traumatique. Lundi après-midi, la Cour suprême des États-Unis a rejeté l’appel de Zack demandant un sursis à exécution, sans commentaire.

L’exécution de Zack était la huitième sous le gouverneur Ron DeSantis depuis 2019 et la sixième cette année après qu’aucune exécution n’ait eu lieu entre 2020 et 2022. DeSantis a fait de l’exécution de lois plus strictes et plus ambitieuses sur la peine de mort un problème dans son mandat. la campagne présidentielle.