L’avant-dernier samedi de football universitaire de la saison régulière 2020 se déroulait principalement selon le scénario. Puis un Gator a attrapé une chaussure dans un marais.

La défaite stupéfiante de la Floride face à LSU n’a pas altéré le classement des cinq premiers dans le sondage Amway Coaches, mais cela a provoqué des ondulations dans le top 10 à l’approche de la semaine du championnat.

L’Alabama est toujours solidement n ° 1, obtenant tous les 62 votes de première place sauf deux cette semaine. Le Crimson Tide a dépassé l’Arkansas pour se mettre au point pour le match pour le titre de la semaine de la SEC, mais les Gators qui les attendaient ont glissé de cinq places au 11e rang.

Notre Dame et Clemson, qui ont obtenu une date ouverte par l’ACC avant leur match de championnat, continuent de détenir les places n ° 2 et n ° 3, les Fighting Irish réclamant les deux autres votes de première place. Ohio State occupe la quatrième place alors que Northwestern, l’adversaire du match pour le titre Big Ten des Buckeyes, détient la 14e place. Texas A&M complète le top cinq, bien que le match annulé des Aggies contre le Mississippi au cours du week-end aurait pu être utile pour leurs séries éliminatoires CV.

Cincinnati passe au n ° 6, dans l’espoir de rencontrer le n ° 20 Tulsa lors de la finale COVID-19 de la conférence américaine d’athlétisme de la semaine prochaine. L’Indiana est à la hauteur du meilleur n ° 7 du programme. La finale du Big 12 sera désormais un affrontement dans le top 10 entre le n ° 8 de l’Iowa State et le n ° 10 de l’Oklahoma.

Miami a pris la plus grosse chute, chutant de 11 places au n ° 19 après une défaite éclatante contre la Caroline du Nord. Les Tar Heels remontent de cinq places au n ° 15.

San Jose State fait ses débuts dans le sondage au n ° 25. Les Spartans ont amélioré à 5-0 avec une victoire contre le Nevada et rencontreront Boise State pour le championnat Mountain West.

L’État de l’Oklahoma n ° 22 revient également. Le Colorado et le Wisconsin sont les décrocheurs de la semaine.