La Floride et les Caraïbes font face à une zone record d’algues de l’Atlantique

La Floride est connue pour beaucoup de choses : parcs d’attractions, climat chaud, politique anti-LGBTQ, retraités, lamantins.

Oh, et de plus en plus, les algues.

Ce printemps, de grosses gouttes de sargasses, une sorte d’algues, se sont échouées dans le sud-est de la Floride. Ça a l’air mauvais et ça sent pire : à mesure que les algues dorées se décomposent, elles libèrent du sulfure d’hydrogène, un gaz qui pue les œufs pourris.

La Floride et d’autres régions des Caraïbes sont habituées aux afflux de Sargasses au printemps et en été, mais l’invasion semble s’aggraver en moyenne, d’année en année.

La source de cette algue – qui ressemble un peu à une plante ronceuse – est une énorme parcelle de sargasses en pleine mer, connue sous le nom de grande ceinture de sargasses de l’Atlantique. Il s’étend sur plus de 5 000 miles de l’Afrique de l’Ouest aux Caraïbes. Et la quantité d’algues qu’il contient a explosé ces dernières années.

En mars, les données satellitaires ont détecté 13 millions de tonnes de sargasses dans la ceinture, un record mensuel, selon les données de l’Université de Floride du Sud, et avril a vu des quantités tout aussi importantes d’algues. Certains scientifiques spéculent, sur la base des tendances récentes, que la floraison des algues au printemps et en été pourrait continuer à se développer dans les années à venir.

C’est cette ceinture croissante qui inonde les plages de Floride et des Caraïbes d’algues. Les courants océaniques poussent la zone vers l’ouest et des tapis d’algues se détachent et s’échouent sur le rivage.

Toutes ces algues peuvent être un problème pour le tourisme, la pêche et d’autres industries côtières, en particulier sur les îles des Caraïbes comme Porto Rico et Trinité-et-Tobago. En grandes quantités, le sulfure d’hydrogène gazeux peut également irriter les yeux et la gorge, bien que ce soit surtout une préoccupation dans les espaces clos.

Mais il y a un revers de la médaille : les sargasses sont un composant essentiel des écosystèmes marins en haute mer, et elles peuvent même aider à lutter contre le changement climatique.

Une forêt tropicale dorée en plein océan

L’étendue de l’océan entre la Floride et l’Afrique de l’Ouest peut sembler assez désolée – il y a peu d’îles et beaucoup de mer ouverte. Pourtant, cette région abrite une formidable diversité de vie, des jeunes poissons et crabes aux tortues et oiseaux de mer, dont certains ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre.

Les sargasses sont la cheville ouvrière de cet écosystème de haute mer. Les algues flottent dans des tapis enchevêtrés ressemblant à des îles qui sont concentrés dans deux zones principales de l’Atlantique Nord : la grande ceinture de sargasses de l’Atlantique et, juste au nord de celle-ci, la mer des Sargasses.

L’étendue de Sargassum ici a été comparée à une forêt tropicale parce qu’elle fournit un abri et de la nourriture à une variété d’animaux.

« C’est un habitat essentiel pour tant d’espèces », a déclaré Brian Barnes, océanographe à l’Université de Floride du Sud, à propos de Sargassum. « Il y a tellement d’organismes différents qui ont évolué pour vivre dans ces agrégations aléatoires au milieu de l’océan. »

La mer des Sargasses compte parmi les écosystèmes les plus intéressants de la planète. C’est la seule mer sans frontières terrestres; il est plutôt délimité par les courants océaniques qui forment une barrière souple entre la mer et le reste de l’océan.

La mer est une pépinière pour les carangues, le thon, le maquereau et d’autres poissons que les gens mangent. Il abrite un certain nombre d’espèces que l’on ne trouve que dans les écosystèmes de sargasses, comme la crevette sargasses et le poisson grenouille sargasses (qui ressemblent beaucoup à des algues). La mer des Sargasses est également le seul endroit connu sur Terre où les anguilles américaines et européennes fraient.

La sargasse est une nuisance lorsqu’elle s’échoue sur le rivage, et elle peut étouffer les récifs coralliens et nuire à d’autres écosystèmes côtiers. Pourtant, les algues échouées abritent également des créatures qui fournissent de la nourriture aux oiseaux de rivage et peuvent fertiliser les plantes poussant le long de la plage, contribuant ainsi à réduire l’érosion côtière, a déclaré David Die, scientifique marin à l’Université de Miami, à CNN.

Le patch géant de Sargassum est en croissance. Pourquoi?

Il y a probablement toujours eu des morceaux d’algues flottant entre les Caraïbes et l’Afrique de l’Ouest. Mais en 2011, quelque chose a changé et la quantité de sargasses a explosé. L’échelle était si massive que même les images satellites pouvaient la voir.

À quelques exceptions près, l’abondance de sargasses dans cette région – qui est devenue connue sous le nom de la grande ceinture de sargasses de l’Atlantique – n’a cessé d’augmenter depuis. Au cours des six dernières années, la quantité d’algues dans la ceinture a doublé par rapport aux six années précédentes, selon l’Université de Floride du Sud, qui suit les efflorescences.

La cause de cette croissance constante – et le point de basculement de 2011 – reste un mystère, bien que les humains soient probablement en partie responsables.

Une explication est liée à la pollution. Une énorme quantité de ruissellement d’engrais et d’autres produits chimiques pénètre dans des rivières comme l’Amazone qui se jettent dans l’Atlantique, où elles peuvent alimenter la prolifération d’algues. La déforestation augmente également la quantité de sédiments riches en nutriments qui se déversent dans les rivières, et ces sédiments nourrissent également les algues.

Certains chercheurs soupçonnent également que la hausse des températures océaniques, ainsi que les changements dans la configuration des vents, pourraient être à l’origine des récentes efflorescences.

Au large de la côte ouest de l’Afrique, de l’eau froide et riche en nutriments monte de l’océan profond, qui alimente les sargasses dans la partie orientale de la ceinture. Des modifications de la configuration des vents, éventuellement liées au changement climatique, peuvent renforcer ou affaiblir cette remontée d’eau froide. Dans de bonnes conditions, les vents peuvent également pousser la zone d’algues plus près de l’embouchure des rivières, y compris l’Amazone et l’Orénoque en Amérique du Sud, alimentant encore plus la floraison.

Une combinaison de ces forces a probablement déclenché le boom de 2011 et continue de faire gonfler les algues. Pourtant, on ne sait toujours pas comment le changement climatique façonnera les courants océaniques et la configuration des vents – et ce que cela signifie pour la ceinture de Sargassum.

La Floride ira bien (au moins en termes d’algues)

Des reportages effrayants dans les médias font état d’une « tache géante » d’algues se dirigeant vers la Floride. Ce n’est pas tout à fait juste. La grande ceinture de sargasses de l’Atlantique n’est pas une grosse goutte; c’est une vaste étendue d’océan parsemée de touffes d’algues. Et ce n’est pas comme si tout était sur le point de se précipiter en Floride.

De plus, la Floride ne subit pas le poids des algues qui s’échouent sur le rivage, a déclaré Barnes. Les îles des Caraïbes, comme les îles Turques et Caïques, Trinité-et-Tobago et Hispaniola sont les endroits qui ont tendance à être inondés, a-t-il dit, et cela peut causer de graves problèmes.

L’année dernière, il y avait tellement d’algues dans les îles Vierges américaines que le gouverneur du territoire a déclaré l’état d’urgence après que Sargassum ait bouché une usine de dessalement à Sainte-Croix. Des problèmes comme ceux-ci sont réels et susceptibles de s’aggraver si la ceinture continue de croître.

Pourtant, cette abondance présente également certains avantages, au-delà de la valeur des sargasses pour les animaux et les poissons commerciaux en haute mer. Comme le varech et d’autres algues, les sargasses aspirent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, au cours de leur croissance. Et au moins une partie de ce carbone est stockée pendant de longues périodes, ce qui signifie qu’il ne se désintègre pas et ne renvoie pas de carbone dans l’atmosphère.

« La séquestration du carbone peut être une perspective positive de ce phénomène », ont déclaré les auteurs d’une étude de 2021 à propos de l’abondance croissante des sargasses dans l’Atlantique. Ceci est particulièrement important, ont ajouté les auteurs, considérant que de nombreux autres environnements marins qui éliminent le carbone, y compris les forêts de mangroves et les herbiers marins, ont été détruits. (Les algues laissées sur le rivage, cependant, peuvent se décomposer et libérer du carbone dans l’atmosphère.)

Les entrepreneurs tentent également de transformer les sargasses en produits utiles, tels que des briques, des engrais et des additifs alimentaires.

Cela ne veut pas dire que nous devrions tous célébrer Sargassum. Il peut cependant valoir la peine de reconnaître que cette floraison géante n’est pas une force maléfique et incontrôlable menaçant de détruire nos vacances. C’est un phénomène que les humains aident à alimenter et dont dépendent de nombreuses créatures marines.