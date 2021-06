La Floride et l’Alabama ne signalent plus les données quotidiennes sur les cas et les décès de Covid

La Floride et l’Alabama ne signaleront plus les cas et les décès quotidiens de Covid à mesure que les vaccinations augmentent et que les États commencent à passer à la « phase suivante » de la pandémie.

« La Floride passe à la prochaine phase de la réponse au COVID-19″, a écrit le Florida Department of Health dans un communiqué envoyé par courrier électronique lundi. « Alors que les vaccinations augmentent et que le taux de positivité des nouveaux cas diminue, le ministère de la Santé de Floride est passé à un calendrier de rapports hebdomadaires. »

L’Alabama est passé lundi à un nouveau calendrier dans lequel l’État mettra à jour les données sur les cas et les décès trois fois par semaine et les données sur les vaccinations deux fois par semaine.

« Parallèlement à la diminution des cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès, le département de la santé publique de l’Alabama (ADPH) mettra à jour son tableau de bord moins fréquemment », a écrit le Dr Karen Landers, un agent de santé de la région de l’Alabama, dans un sortie vendredi.

Les changements signalent un changement d’attitude envers la pandémie alors que les États-Unis enregistrent en moyenne environ 16 000 nouvelles infections par jour au cours de la semaine dernière, un niveau bas jamais vu depuis les premiers jours de l’épidémie.

La Floride signale une moyenne de 8 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours de la semaine dernière et l’Alabama environ 8,5 cas, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, bien en deçà de leurs sommets pandémiques de 84 et 87 pour 100 000, respectivement.

Pourtant, les experts en santé publique avertissent qu’il pourrait être risqué d’assouplir les directives de déclaration des données étant donné la rapidité avec laquelle la nature de l’épidémie a changé à divers moments au cours de l’année écoulée.

« Je pense que nous devons apprendre de cette pandémie que vous ne pouvez pas simplement imaginer que le changement ne se produira peut-être pas », a déclaré le Dr Wafaa El-Sadr, professeur d’épidémiologie et de médecine à l’Université de Columbia, notant que les niveaux d’infection dans sa ville natale de New York étaient bas l’été dernier avant de repartir en flèche au cours de l’hiver.

« Si vous commencez à voir une tendance, même sur une semaine, vous pouvez lever un drapeau rouge et être vigilant à ce sujet », a-t-elle ajouté. « Je pense qu’il est un peu prématuré de baisser la garde. »

Bien sûr, la dernière grande vague d’infections à Covid aux États-Unis au cours de l’hiver a commencé avant que les vaccins ne soient disponibles. En Alabama, cependant, seulement 36% des résidents ont reçu au moins une injection, l’un des taux les plus bas du pays, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. À 50%, les chiffres de la Floride sont plus proches du taux national de 52% de la population au moins partiellement vaccinée, mais restent à la traîne.

Le Dr Joseph Kanter, le plus haut responsable médical de la Louisiane, a déclaré que son état était passé à la communication des données de Covid cinq jours par semaine il y a environ un mois, mais n’a pas l’intention d’apporter de changements au-delà de cela.

« Je pense que les mises à jour quotidiennes, ou du moins du lundi au vendredi, sont toujours pertinentes et informent le public de manière utile », a-t-il déclaré.

« Nous ne sommes pas encore sortis du bois », a ajouté Kanter, malgré des tendances encourageantes en matière de nombre de cas, d’hospitalisations et de décès. « Nous nous en sortons très bien, mais le sentiment général est que le service de santé n’est toujours pas sorti d’affaire et je suis conscient d’envoyer la mauvaise idée. »

Les rapports de données Covid peuvent être gourmands en ressources, et de nombreux gouvernements d’États se sont précipités pour créer ou mettre à jour des systèmes technologiques capables de répondre aux exigences sans précédent au printemps dernier. Les données sont également « à maintenance élevée », selon Kanter, qui a expliqué que son service doit faire des choses comme dédupliquer plusieurs tests positifs pour un individu en un cas enregistré afin de maintenir des journaux précis.

« C’est beaucoup de temps, un gros investissement en personnel, mais nous continuons d’être dans une urgence de santé publique », a-t-il déclaré.

De nombreux États se sont éloignés des rapports quotidiens au cours de la pandémie, avec près de vingt rapports de données cinq jours par semaine, selon un liste maintenue par Hopkins. Cependant, la Floride est le seul État à communiquer actuellement des données sur les cas et les décès une fois par semaine, et seuls le Kansas et l’Alabama rapportent trois jours par semaine, selon Hopkins.

Le ministère de la Santé publique de l’Alabama n’a pas pu être contacté pour commenter.