La Floride est le «pays de Trump» et il ne semble pas qu’un acte d’accusation puisse changer cela | Nouvelles américaines

Certains, peut-être, ne le savent peut-être pas, mais l’État de Floride est considéré comme le « pays Trump ».

Le 45e président des États-Unis est extrêmement populaire ici.

Comme simple mesure de sa faveur, ne cherchez pas plus loin que les récents sondages dans la course à l’investiture du Parti républicain lors de la campagne présidentielle de l’année prochaine.

Donald Trumpse trouve que le principal concurrent de est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis – mais cela ne ressemble pas beaucoup à un concours pour le moment.

Un récent sondage a révélé que Trump avait une énorme avance de 34 points sur son jeune challenger.

Cependant, il y a des gens dans le « Sunshine State » qui feront tout ce qu’ils peuvent pour l’éviter. Le jour où Donald Trump devait être traîné dans un palais de justice de Miami par des procureurs fédéraux, nous avons découvert que de nombreux habitants étaient allés à la plage.

C’était peut-être un acte d’évasion, avec des milliers de partisans pro-Trump prenant position près du palais de justice de Wilke D. Ferguson Jr – et c’était peut-être aussi un acte d’évasion.

Joseph LaCroix m’a dit que l’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation de Trump ne changerait pas la façon dont quiconque se sent.

« Dans un monde parfait, ça devrait, ça le ferait mais, nous y sommes », a-t-il dit avec un haussement d’épaules.

Beachgoer Andrea Ray a déclaré qu’elle était étonnée d’apprendre que l’ancien président serait lu ses droits devant un tribunal fédéral.

« Je suis heureux qu’il soit inculpé pour des crimes, des crimes qu’il a probablement commis, mais je ne pensais tout simplement pas que cela arriverait. »

La poursuite de Trump en a certainement choqué plus d’un Floride. L’État vote républicain et il vote pour Donald Trump – et il y a ceux qui pensent que l’administration Biden est là pour l’avoir.

Mais sur Ocean Drive à Miami Beach, les gens voient les choses différemment.

Le World Famous Palace Drag Show faisait un commerce en plein essor, avec des centaines de clients profitant d’un spectacle bruyant. Les interprètes nous ont dit que l’ancien président ne parle pas – et n’a pas parlé – pour eux.

« Que pensez-vous de Donald Trump ? » J’ai demandé à l’interprète de drag, Kat Wilderness.

Image:

Drag queen Kat Wilderness



« Je ne le vois pas, non, malheureusement. Nous avons quelqu’un qui est contre nous, mais nous ne faisons de mal à personne, nous parlons d’amour, d’acceptation, nous voulons juste vivre la vie comme tout le monde veut vivre sa vie – pleinement. Je ne vois pas de qui tu parles.

En savoir plus:

L’acte d’accusation de Trump est « choquant » et le décrit comme une « grande menace » pour la défense américaine

Trump arrive à Miami pour une audience sur des documents classifiés

En Floride, les électeurs sont divisés sur la question de savoir si Trump devrait avoir une autre chance

Les spectacles de dragsters en Floride ont été soumis à la soi-disant «guerre contre le réveil» du gouverneur DeSantis avec une nouvelle législation interdisant aux enfants d’assister à des spectacles.

Dans des propositions auxquelles les militants LGBTQ+ se sont vigoureusement opposés, Donald Trump a déclaré qu’il prévoyait d’adopter des lois interdisant les soins affirmant le genre – comme la chirurgie et les thérapies – pour les mineurs dans tout le pays.

J’ai demandé à l’interprète Akasha O’Hara Lords si l’Amérique en 2023 était un bon endroit où être.

Image:

Drag queen Akasha O’Hara Lords



« Vous savez, nous sommes dans une phase difficile, mais si tout le monde vote, tout ira bien à la fin. »

Elle peut avoir du mal à gagner un soutien significatif en Floride. Quatre-vingt-dix kilomètres plus loin, nous avons entendu le brandon pro-Trump – et l’aspirant titulaire du poste, Kari Lake, rassembler une foule de milliers de conservateurs ou plus « dans la lutte pour sauver notre pays ».

Image:

Lac Kari



Lake, qui a perdu la course du gouverneur de l’Arizona face à son adversaire du parti démocrate en 2022, a dit au public de « vider leurs comptes bancaires » pour tenter de faire réélire Donald Trump.

L’ancien journaliste de télévision est présenté par beaucoup comme un éventuel candidat à la vice-présidence de Trump lors de la prochaine élection présidentielle.

« Trump est un guerrier, un guerrier, c’est Godzilla et (ses adversaires) ne sont que de minuscules geckos qui courent partout », a-t-elle déclaré sous un tonnerre d’applaudissements.

La Floride, semble-t-il, est « Trumpland » – l’endroit où l’ancien président est toujours le roi et un voyage sur la côte ne changera pas cette réalité.