Un groupe d’immigrants a débarqué mercredi sur la riche île de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, dans le cadre d’une campagne des gouverneurs républicains visant à déplacer le fardeau de l’immigration vers les régions démocrates.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est attribué le mérite de l’arrivée de deux avions d’immigrants, a déclaré un porte-parole à Fox News et un second sur Twitter.

“Oui, la Floride peut confirmer que les deux avions avec des immigrants illégaux qui sont arrivés à Martha’s Vineyard aujourd’hui faisaient partie du programme de relocalisation de l’État pour transporter des immigrants illégaux vers des destinations sanctuaires”, a déclaré Taryn Fenske, directrice des communications de DeSantis, à Fox News Digital.

Le site Web montrait une vidéo de personnes descendant d’un avion et montant dans une camionnette. Il a déclaré que la vidéo montrait les immigrants qui avaient été envoyés de Floride.

La législature de Floride a affecté 12 millions de dollars américains pour transporter les migrants de l’État conformément à la loi fédérale, a déclaré Fenske.

Les États frontaliers du Texas et de l’Arizona ont depuis le printemps envoyé des milliers d’immigrants dans des villes comme New York, Chicago et Washington. Alors que les responsables et les militants de ces villes se sont mobilisés pour aider les migrants à trouver un abri, des soins et une éducation pour leurs enfants, Washington, DC, le maire Muriel Bowser a déclaré une urgence publique concernant le développement, ce qui permet à la ville d’établir un nouveau bureau de services aux migrants. .

Martha’s Vineyard se distingue de ces villes en ce sens qu’il s’agit d’une destination de vacances d’été et d’une zone agricole avec une population de seulement 20 000 habitants toute l’année. L’activité commerciale et les opportunités d’emploi sont considérablement réduites pendant les mois d’hiver, et le coût de la vie y est plus élevé que dans de nombreuses villes.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, un républicain, a déclaré qu’il était en contact avec des responsables locaux et qu’un abri à court terme était fourni.

Notre île est passée à l’action en rassemblant 50 lits, en offrant à chacun un bon repas, en fournissant une aire de jeux pour les enfants, en veillant à ce que les gens aient les soins de santé et le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes une communauté qui se rassemble pour soutenir les immigrants. pic.twitter.com/kG5bglhbLe —@RepDylan

Le représentant de l’État du Massachusetts, Dylan Fernandes, a déclaré sur Twitter que des immigrants étaient arrivés sans avertissement du Texas.

“Beaucoup ne savent pas où ils se trouvent. Ils disent qu’on leur a dit qu’ils recevraient un logement et un emploi. Les insulaires n’ont reçu aucun préavis mais se rassemblent en tant que communauté pour les soutenir”, a déclaré Fernandes, un démocrate qui représente Martha’s Vineyard. sur Twitter.

Les démocrates ont également été critiques en Floride, la sénatrice d’État Anna Eskamani accusant DeSantis de marquer “des points politiques pour sa base” et tweetant que la pratique “continue de diaboliser des communautés déjà vulnérables”.

Augmentation du nombre de migrants vénézuéliens signalée

Les États ne peuvent pas contraindre les immigrés à se déplacer, leur consentement est donc nécessaire. Certains acceptent parce que le voyage les rapproche de leurs destinations prévues, bien qu’un rapport sur MassLive.com mercredi ait déclaré que de nombreux immigrants vénézuéliens et colombiens arrivés à Martha’s Vineyard ignoraient où ils avaient atterri.

Les agents frontaliers américains ont procédé à un record de 1,8 million d’arrestations de migrants jusqu’à présent au cours de l’exercice 2022, dont beaucoup ont tenté de traverser plusieurs fois, créant des défis humanitaires et des responsabilités politiques pour le président Joe Biden avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. C’est un problème que les politiciens républicains et les médias conservateurs ont mis en évidence.

Des migrants, dont beaucoup viennent du Venezuela, reçoivent mercredi de la nourriture à El Paso, au Texas, après avoir été arrêtés par des agents de la US Border Patrol après être entrés aux États-Unis depuis le Mexique. (José Luis Gonzalez/Reuters)

Parmi ces arrestations à la frontière sud-ouest, près d’un quart provenaient de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela, contre 8 % en 2021 et 3 % en 2020.

La plupart des migrants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela qui traversent les États-Unis sont autorisés à rester pour déposer une demande d’asile, car ils sont difficiles à expulser en raison des relations diplomatiques glaciales avec leurs gouvernements respectifs.

Les chiffres absolus ont vu les autorités frontalières américaines à El Paso, au Texas, libérer des centaines de migrants dans les rues de la ville près des abris et des gares routières pour réduire la surpopulation dans leurs installations.

De nombreux Vénézuéliens qui arrivent n’ont pas de membres de leur famille ou de sponsors, ce qui met encore plus à rude épreuve les organisations caritatives et gouvernementales qui les aident, a déclaré Mario D’Agostino, directeur adjoint de la ville d’El Paso.

Les États-Unis demandent la fin du titre 42, l’aide du Mexique

L’administration Biden fait discrètement pression sur le Mexique pour qu’il accepte davantage de migrants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela, ont déclaré à Reuters sept responsables américains et trois mexicains. dans un rapport publié mercredi.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a fait part de ses inquiétudes concernant l’augmentation du nombre de traversées de migrants des trois pays lors d’une visite lundi à Mexico, ont déclaré à Reuters deux responsables américains et deux mexicains, mais le Mexique n’a promis aucune action spécifique.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard se serrent la main à l’issue d’une conférence de presse lundi à Mexico. Les États-Unis ont de plus en plus demandé l’aide du Mexique pour gérer les migrants qui traversent plusieurs pays avant de déposer une demande d’asile aux États-Unis. (Raquel Cunha/Reuters)

Le Mexique accepte déjà les retours américains de migrants du Guatemala, du Honduras et du Salvador.

L’administration Biden a également cherché publiquement à mettre fin à l’ordonnance sanitaire, connue sous le nom de titre 42, qui a été émise au début de 2020 sous l’ancien président républicain Donald Trump alors que COVID-19 commençait à faire rage. L’ordonnance permet aux autorités frontalières américaines d’expulser rapidement des migrants vers le Mexique ou d’autres pays sans avoir la possibilité de demander l’asile aux États-Unis.

Un juge fédéral nommé par Trump en Louisiane a empêché l’administration de mettre fin à l’ordonnance plus tôt cette année, alors même que les responsables américains de la santé ont déclaré qu’elle n’était plus nécessaire compte tenu de l’état actuel de la pandémie.

Les défenseurs et de nombreux démocrates s’opposent farouchement au titre 42, affirmant qu’il encourage les tentatives de passage fréquentes entre les points d’entrée, car les migrants ne sont pas ensuite acheminés vers le système des réfugiés. Ils disent également que cela les expose à des conditions dangereuses au Mexique, notamment des enlèvements et des extorsions.

Plus de 50 migrants sont morts plus tôt cette année au Texas, retrouvés dans un semi-remorque étouffant.

Pendant ce temps, une augmentation au cours de la dernière année des tentatives par des migrants rejoindre les États-Unis par voie maritime depuis les Caraïbes comme l’ont également noté les responsables et les groupes de réflexion sur l’immigration.