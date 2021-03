MIAMI: Le défenseur de la Floride, Aaron Ekblad, a été opéré lundi et est probablement terminé pour la saison, ce qui signifie que les Panthers devront continuer leurs séries éliminatoires sans l’un de leurs meilleurs joueurs.

Les Panthers ont déclaré qu’Ekblad aura besoin de 12 semaines pour récupérer. Ils n’ont pas révélé l’étendue des dégâts que les équipes de hockey sont rarement spécifiques sur les blessures, et l’équipe est allée jusqu’à dire qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture des membres inférieurs.

Mais il était évident quand il s’est blessé dimanche soir à Dallas que c’était une affaire sérieuse, et l’annonce de lundi n’a fait que le confirmer. Le délai de 12 semaines signifie qu’il ne pourra plus jouer avant fin juin au plus tôt.

Être sans joueur du calibre et du caractère d’Aarons est une perte irremplaçable pour notre club de hockey, a déclaré le directeur général des Panthers, Bill Zito. Aaron est un jeune joueur incroyablement motivé et talentueux et un formidable leader pour notre équipe. Il a le soutien sincère de notre organisation, de ses coéquipiers et de ses fans alors que nous lui souhaitons le meilleur dans son rétablissement et son éventuel retour. Malgré l’absence d’Aarons de notre alignement, nous sommes confiants dans la résilience et la motivation de nos groupes à mesure que nous avançons.

Les séries éliminatoires commencent la deuxième semaine de mai et la finale de la Coupe Stanley débutera probablement à la fin de juin ou au début de juillet au plus tard. Et il n’y a aucun moyen de savoir si Ekblad sera prêt, même si les Panthers qui n’ont pas remporté de séries éliminatoires depuis 1996 arrivent aussi loin.

Il a été formidable cette année », a déclaré l’entraîneur des Panthers Joel Quenneville dimanche. Je pense qu’il a eu tellement de matchs où il était dominant défensivement, ses contributions offensives rejoignant l’attaque, ajoutant une dimension différente à notre avantage numérique, des minutes significatives, des affrontements, le contrôle des résultats des matchs. Vous ne pouviez rien demander de plus.

Ekblad et MacKenzie Weegar faisaient partie des meilleurs duos de défenseurs de la LNH cette saison. Ekblad a récolté 11 buts et 11 passes pour les Panthers cette saison, et ses 878 minutes inscrites sur la glace ont mené l’équipe de loin.

Ekblad s’est blessé au milieu de la deuxième période du match de dimanche après un coup sûr du défenseur de Dallas Esa Lindell. Ekblad est tombé très maladroitement et ses coéquipiers ont dit qu’il pouvait être entendu crier de douleur sur la glace. Un jet d’air a finalement été mis sur sa jambe gauche et Ekblad a été enlevé de la glace sur une civière.

Il a pu rentrer chez lui avec l’équipe dimanche soir. La Floride entame mardi un match à domicile de quatre matchs contre Dallas.

Les Panthers sont en bonne voie pour les séries éliminatoires. Avec 22-9-4, ils sont troisièmes de la division centrale, seulement deux points entrant lundi sur le premier et 11 points d’avance sur Chicago, cinquième. Les quatre meilleures équipes de chaque division vont aux éliminatoires; La Floride a encore 21 matchs en saison régulière, Chicago 20.

Ce sera difficile de se passer de lui », a déclaré l’attaquant des Panthers Jonathan Huberdeau. Mais nous allons être là pour lui et nous allons le soutenir.

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL et https://twitter.com/AP_Sports