Le premier cas d’une nouvelle souche Covid-19 plus infectieuse a été identifié en Floride – le troisième État américain à repérer un variant mutant vu pour la première fois au Royaume-Uni. La découverte est survenue alors que la Floride battait son record d’infections quotidiennes.

«La Floride a des preuves du premier cas identifié de variante britannique du Covid-19 dans le comté de Martin», le département de la santé de l’État a annoncé dans un tweet jeudi soir, ajoutant «L’individu est un homme d’une vingtaine d’années sans antécédents de voyage.»

Le Ministère travaille avec le CDC sur cette enquête. Nous encourageons tous à continuer de pratiquer l’atténuation de Covid-19.

L’agence de la santé c’est noté, cependant, qu’il anticipe « Peu ou pas d’impact » sur l’efficacité de l’un des vaccins contre le coronavirus actuellement approuvés pour une utilisation aux États-Unis.

L’annonce fait suite à des avis similaires de responsables du Colorado et de Californie cette semaine, qui ont signalé les deux premiers cas du pays de la nouvelle souche. Comme au Colorado, le transporteur en Floride est un homme de 20 ans sans antécédents de voyage récents.

Quelques heures avant que le ministère de la Santé n’annonce l’arrivée du bogue mutant jeudi, il a signalé un record de 17192 nouveaux cas dans tout l’État, brisant le sommet précédent de 16653 enregistré la veille et dépassant même un total combiné de 17345 sur deux jours. rapporté en novembre.

Détectée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre, la nouvelle souche a déclenché l’alarme pour les responsables de la santé du monde entier, entraînant des restrictions de voyage pour les personnes quittant la Grande-Bretagne dans des dizaines de pays. Certains experts ont estimé que la variante était environ 70% plus infectieuse que les autres types connus, bien qu’elle ne soit pas considérée comme plus mortelle ou ne produisant des symptômes plus graves.

À ce jour, la Floride a signalé un total de 1,3 million d’infections à coronavirus et plus de 21000 décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, la plaçant dans les trois premiers États du pays en termes de cas combinés. Dans tout le pays, près de 20 millions de personnes ont été testées positives pour le virus, avec plus de 345 000 décès.

