La Floride de DeSantis met en garde contre la prise de vaccins contre le COVID-19 dans les conseils de santé d’automne

Par Jeffrey A. Tucker de l’Institut Brownstone

Il y a trois ans, le 9 septembre 2021, l’administration Biden a publié un décret exécutif « Exiger la vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 pour les employés fédéraux ». Cela concernait tous les employés fédéraux, y compris les militaires et les sous-traitants. Ce n’était que le début. L’agence OSHA a publié un décret qui imposait des obligations à toutes les entreprises de plus de 100 employés, ainsi qu’aux travailleurs des soins de santé et des transports.

Tous les services des ressources humaines des entreprises américaines ont reçu le mémo et ont commencé à le mettre en œuvre, licenciant de nombreuses personnes. Au début, cela n’avait pas beaucoup d’importance pour beaucoup, car les gens travaillaient toujours à domicile. Mais à mesure que les gens ont commencé à revenir au bureau, les obligations sont devenues de plus en plus strictes, et les obligations de port du masque ont également augmenté. Il y avait parfois des exemptions pour les personnes qui acceptaient de se faire tester en permanence, mais même celles-ci ont commencé à se dissiper au fil du temps.

La frénésie des mesures obligatoires est devenue extrême à la fin de l’année. La ville de New York a fermé tous ses lieux publics aux personnes non vaccinées. Il était impossible d’aller au restaurant, même dans les fast-foods, sans preuve de vaccination. Il était impossible de boire une bière dans un bar. Il était impossible d’aller à la bibliothèque ou au théâtre. Les billets de concert étaient obligatoires, tout comme les comedy clubs. L’idée était que cela aiderait les entreprises car cela permettrait aux gens de se sentir en sécurité. L’inverse s’est produit, car les personnes non vaccinées ont fini par éviter complètement la ville.

D’autres villes ont suivi l’exemple de New York. L’idée de la ségrégation médicale s’est répandue à Boston, Chicago, Washington, DC, La Nouvelle-Orléans et Seattle. Ceux qui refusaient de se faire vacciner, soit parce qu’ils craignaient des effets secondaires, soit parce qu’ils pensaient simplement qu’ils n’en avaient pas besoin, se voyaient limités dans leurs possibilités de voyage. Ils étaient les grands exclus.

Ces mandats ont porté un préjudice disproportionné aux populations minoritaires. La plus faible utilisation des vaccins a été observée parmi la communauté noire, qui s’en méfiait en raison d’une longue et flagrante histoire d’expérimentation médicale. Les grands médias ont pris sur eux d’affirmer que les refusniks vivaient de manière disproportionnée dans les États rouges, omettant de mentionner que dans ces États, ce sont les électeurs bleus qui les refusaient le plus.

Dans ces villes, beaucoup de gens ont préféré oublier un bout de papier, car les autorités ne s’en souciaient pas vraiment et cela ne semblait être qu’une formalité. Nous ne savons toujours pas combien de ces fausses cartes d’identité ont été émises. Était-ce 20 %, 50 % ou plus ? Nous ne le saurons probablement jamais, mais l’administration Biden a effectivement poursuivi des personnes pour fausses cartes d’identité, ce qui comportait certains risques. Et personne ne téléchargerait jamais une fausse carte sur un média numérique, que ce soit pour voyager ou pour d’autres raisons.

Finalement, les contestations judiciaires ont commencé à prendre de l’ampleur. Le 13 janvier 2022, la Cour suprême a statué contre l’obligation imposée par l’OSHA aux entreprises privées et aux sous-traitants, mais a maintenu l’obligation imposée aux professionnels de la santé, qui étaient plus susceptibles que d’autres d’avoir une immunité naturelle contre l’exposition. Quoi qu’il en soit, les entreprises qui les avaient déjà imposées n’ont pas été perturbées par cette décision et ont mis du temps à les abandonner, tout simplement parce que beaucoup d’entre elles avaient déjà fait d’énormes sacrifices pour s’y conformer.

Les ravages sur les entreprises étaient déjà faits. Politico signalé En octobre 2021, les responsables de la défense et de l’industrie ont tiré la sonnette d’alarme : les programmes d’armement essentiels à la défense américaine pourraient être retardés si suffisamment de travailleurs qualifiés abandonnaient leur travail au lieu de suivre le décret du président Joe Biden exigeant que tous les employés et sous-traitants fédéraux se fassent vacciner contre le Covid d’ici le 8 décembre. » L’aviation a également été touchée, avec une pénurie de pilotes et de main-d’œuvre en général. Les retards et les annulations de vols sont devenus monnaie courante, et cela continue à ce jour.

À un moment donné, pendant la fermeture de la ville de New York, j’ai dû me rendre en ville pour rencontrer un donateur potentiel pour une association à but non lucratif. Les personnes que je rencontrais ont trouvé un restaurant qui nous a permis d’entrer même sans montrer de preuve de vaccination. Nous sommes arrivés par l’arrière et nous nous sommes assis à une table près du fond pour éviter d’être repérés par la police qui se rendait d’un endroit à l’autre pour faire respecter les règles. De nombreux restaurants ont été obligés de choisir entre conformité et rentabilité.

Tout cela est survenu après une année où les fermetures avaient profondément nui aux résultats financiers. Lors de leur réouverture, les restaurants n’étaient qu’à moitié pleins et beaucoup ont dû construire des sections extérieures car on croyait à l’époque que le virus vivait à l’intérieur mais pas à l’extérieur. Le port du masque était également obligatoire pour tous les serveurs tandis que les clients pouvaient s’asseoir sans masque pendant qu’ils mangeaient. Rien de tout cela n’avait de sens, mais tout s’est passé quand même.

Pendant que la chasse au virus se poursuivait, avec ségrégation et contrôle du port du masque, les fonctions de base du gouvernement, comme la protection des frontières, étaient mises de côté. Cela a conduit à une crise des migrants dans les grandes villes et villages de tout le pays. Cette situation perdure encore aujourd’hui, car les responsables n’ont aucune volonté d’expulser les millions de personnes qui ont profité du chaos du COVID-19 pour franchir la frontière (sans vérifier leur statut vaccinal).

En y repensant, il semble presque difficile de croire que tout cela s’est produit, mais c’est pourtant le cas. Et pour couronner le tout, il est devenu de plus en plus évident dès le printemps 2021 que le vaccin ne protégeait ni contre l’infection ni contre la transmission. On savait depuis longtemps que les adultes et les enfants en bonne santé ne couraient pas de risque médical significatif face au virus, mais même parmi ceux qui en présentaient, le vaccin n’offrait pas le type de protection traditionnellement associée aux vaccins.

Ces informations n’ont pas découragé ceux qui ont fait pression pour que la vaccination soit obligatoire. Les personnes vivant à l’étranger, même les membres de la famille de citoyens américains, n’étaient tout simplement pas autorisées à entrer dans le pays sans preuve de vaccination. Cette obligation a survécu pendant des années. Aujourd’hui encore, le vaccin est obligatoire pour obtenir la citoyenneté, ce qui signifie que l’obligation subsiste sous une forme ou une autre.

Cette ruée folle vers l’injection de vaccins à tout le monde découle d’une longue tradition selon laquelle les vaccins ne peuvent contrôler une maladie que si tout le monde les reçoit. C’était vrai pour la variole et peut-être pour la polio et la rougeole. Mais cette perception dépend entièrement de la qualité stérilisante des vaccins eux-mêmes, ce que ces nouveaux vaccins n’avaient certainement pas. Il n’y avait donc aucune base pour ces mandats. S’il y a jamais eu une preuve vivante d’une folie qui a poussé à l’usage irrationnel de la force, c’était bien celle-là.

Nous ne disposons pas encore de chiffres précis sur le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont abandonné leur emploi et ont dû abandonner leur activité professionnelle en raison de ces mesures. Mais ces chiffres se comptent certainement par millions. À mesure que les rapports sur les blessures ont commencé à affluer, il est devenu évident que ce chiffre concernait au moins le produit pharmaceutique le plus dangereux, appelé vaccin, commercialisé de notre vivant. Mais les entreprises elles-mêmes avaient bénéficié d’une protection totale contre toute responsabilité en cas de préjudice, ce qui signifie que les victimes ne pouvaient rien faire.

C’est le troisième anniversaire du décret présidentiel qui a déclenché toute cette campagne de division et de destruction. C’est un anniversaire douloureux. Pour beaucoup de gens, et pour toute une génération, ce fut l’équivalent des mandats de conscription de la guerre du Vietnam, une mesure contre la population civile qui a fondamentalement perturbé le contrat social et brisé la confiance que nous avions autrefois dans les institutions officielles. Ceux qui l’ont vécu n’oublieront jamais.

Et pourtant, même aujourd’hui, nous nous demandons quelles leçons ont été tirées de cette expérience, si tant est qu’il y en ait.

